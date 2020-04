Alfredito Rodríguez conmovido por la crisis del coronavirus: "No tengo ánimo para cantar"

Publicado el Jueves, 9 Abril, 2020 - 10:51 (GMT-4)

El cantante cubano Alfredo Rodríguez ha compartido unas sentidas palabras en las redes sociales en las que muestra su dolor y su preocupación por todo lo que acontece en el mundo tras la propagación de la pandemia coronavirus. Como millones de personas, el artista se encuentra cumpliendo un tiempo de cuarentena para evitar así una mayor expansión y contagio del COVID - 19.

Desde su residencia, el intérprete de Sagitario ha grabado un vídeo que subió a su perfil de Facebook en el que, además de expresar su incertidumbre, ha querido enviar a todos sus seguidores "un mensaje sencillamente esperanzador" en medio de estos duros momentos.

"Mi gente un abrazo enorme. En estos momentos, un mensaje sencillamente esperanzador, desde aquí, desde casa, recluido como muchos. Son tiempos extraordinariamente difíciles, pero sencillamente de esta saldremos", comentó.

Al parecer, varios han sido los amigos y admiradores que le han pedido a Alfredito que se una a la entretenida iniciativa que están llevado a cabo artistas de todo el mundo de cantar a través de transmisiones emitidas en directo en las redes sociales. El cubano ha querido responder haciendo alusión a que no se siente con ánimo para cantar, pero que lo hará cuando todo pase.

"Me han pedido que porqué no entono canciones, que porqué no canto. Ánimo para cantar, al menos yo, sencillamente no tengo, pero interiorizo que a los pájaros cuando se le tiran a dar, cuando se le tiran a matar, igualmente disminuyen su trino. ¿Pero saben qué? Usted volverá a cantar. Yo volveré a cantar. Parafraseando al dúo Dinámico, Manolo y Ramón, usted resistirá, yo resistiré", añadió.

Por último, Alfredito regaló a sus fans unas palabras llenas de energía positiva al decir que "muy pronto" estaremos nuevamente "allá afuera" retomando la vida normal. De igual modo, invitó a todos a que reflexionaran sobre todo lo que está sucediendo debido al coronavirus, ya que para él todo esto no es más que "una lección que debemos aprender" para lograr ser "definitivamente mejores".

"Pronto, muy pronto, estaremos allá afuera. Pero hay una lección, una lección que debemos aprender. Bajar los zumos, apagar los cañones. Seamos definitivamente mejores. Los quiero mucho, mucho, mucho", concluyó con la característica frase que tiene para despedirse de su público.