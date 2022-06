Alfredito Rodríguez estrena programa en Miami

El cantante cubano Alfredito Rodríguez estrenará un nuevo programa en Miami, pero esta vez no será en la televisión ni en la radio, sino en la plataforma audiovisual UnivistaTV.

Alfredito, de 70 años, estuvo invitado el martes en el Show de Carlucho, donde conversó recordó su trayectoria que abarca más de cinco décadas, tanto en Cuba como en Miami, donde vive desde 2012.

El también compositor tendrá a partir de ahora un segmento semanal los jueves en el programa de Carlucho para hablar de la historia de la televisión cubana y relatar vivencias junto a grandes figuras del arte en la Isla.

"Esto al final queda y viaja, y la gente se entera, y es tan nuestro que no hay nadie que lo haya contado, quizás alguien la ha escrito, pero no la ha contado, y a ti que te gusta decir las cosas como lo piensas, me gustaría que tú nos cuentes de esa televisión que no conocimos", afirmó el humorista.

Por su parte, Alfredo dijo que le gustaría no hablar de temas didácticos, sino de experiencias personales, "lo que he tocado, de lo que he palpado, de la gente que he conocido".

El intérprete de "Sagitario" aprovechó la entrevista para hablar de su concierto en homenaje al Día de los Padres, el próximo sábado 18 de junio en El Polinesio.

"Todos los meses me presento ahí, es un lugar muy íntimo, con un público muy rico, muy sabroso. Siempre interpreto los temas que he parido, que escribí y números que escribieron para mí y canciones importantísimas en la música", dijo.

Rodríguez, nacido en La Habana en 1950, empezó su carrera en 1968 en la televisión cubana, y desde entonces se mantuvo siempre en la cima de la popularidad defendiendo sobre todo baladas romáticas.

En los años 2000 tuvo a su cargo la conducción y dirección de dos programas musicales y de entrevistas en la pequeña pantalla: Su noche con Alfredo y En familia con Alfredo. Este último que se emitía de lunes a viernes al mediodía, implantó un récord de tele audiencia en el país.

En Miami también un programa en Televisión Martí.

En noviembre de 2018, la Ciudad de Miami proclamó el 10 de noviembre como Día de Alfredo "Alfredito" Rodríguez.

El alcalde Francis Suarez explicó entonces que su "perseverancia, pasión por la música, personalidad y carisma" además de sus más de 50 años de trayectoria artística, lo hacían merecedor del importante homenaje.

