Madre cubana denuncia a la policía de Batabanó por registro de su casa con su hijo enfermo

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 06:35 (GMT-4)

Una madre cubana denunció a la policía de Batabanó, en la provincia Mayabeque, por un registro a su casa en busca de langostas cuando su hijo está con problemas respiratorios debido a una enfermedad y en plena crisis del coronavirus en el país.

Daisy Cortes López cuenta que este miércoles en la tarde llegaron policías a su casa en búsqueda de langosta. "En un año le han hecho tres registros a mi hijo, en dos de ellos no encontraron nada", dice esta madre de un cubano de 28 años con osteogénesis imperfecta tipo 3.

Joven enfermo en el hospital. Fuente: Facebook / Daisy Cortes López.

Su hijo, José Antonio Díaz Cortes, está en una silla de ruedas por esta enfermedad, debido a la cual tiene problemas respiratorios y no le funciona bien un pulmón. "Ha estado en terapia intensiva en enero y febrero, entubado y ventilado luchando entre la vida y la muerte y ese Dios tan grande lo ha salvado pero su diagnóstico es el mismo (...) ya no se puede hacer nada", agrega.

Con ese cuadro clínico, ahora está en casa con oxígeno y aerosol cuatro veces al día por la falta de aire. "Yo he querido aislarlo por esta pandemia por el contacto con la gente por sus defensas bajas y en el registro vinieron como 10 policías una falta de respeto en las condiciones que está mi hijo", apuntó en una publicación en Facebook que se ha vuelto viral.

En Cuba hasta este jueves hay 515 casos confirmados de coronavirus, 28 personas se recuperaron de la COVID-19 y 15 fallecieron de esta enfermedad, según la información del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

En las fotos colgadas en esa red social se ve al joven en una silla de ruedas y cuando estaba ingresado en el hospital, además de una patrulla con policías frente a su casa. En el video los oficiales le piden que deje de grabar y él se niega.

Por su parte, su madre dice que el gobierno no le ha dado nada a su hijo enfermo, en cambio le han quitado en fianza, juicio y pago de abogado. Ella solo recibe un salario que le dura tres días cuando debería darle para un mes.

"Todo lo que se dice en este país es mentira, como está el mundo entero con esta pandemia y ellos jodiendo al pueblo. Policía corrupta que se ha ensañado con mi hijo enfermo, no les importa los robos en los patios de las casas y otras tantas indisciplina sociales que hay y nunca aparece el culpable. Los delincuentes acabando en este pueblo y no les importa nada nada más la langosta", afirma.

Policía frente a su casa. Fuente: Facebook / Daisy Cortes López.

Esta cubana señala que en la isla todos inventan con ilegalidades para poder llegar a fin de mes y vivir un poquito mejor. "Déjame hacer una salvedad, en este país al que cojan con algo no es un bandido porque quién puede lanzar la primera piedra. Todo lo que se hace en este país es ilegal, nadie vive con un salario", expresó.

"Ya estoy cansada de todo esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta dictadura? Es hora de exponer al mundo entero lo que estamos pasando en este país y la opresión a que estamos sometidos todos los cubanos", escribió la mujer en Facebook sobre Cuba, donde el gobierno "no quiere que la gente vivan, no hay libertad de expresión, todo es entre comillas: mantener una imagen que no tienen porque no tienen ética, no tienen moral, ni prestigio", agregó.

Ante la denuncia de esta madre, que teme ser detenida por la policía por sus palabras, más de 200 personas opinaron en esa red social.

"Es un descaro lo que hay en este país y en este pueblo más. ¿Hasta cuándo es esto?", "son increíbles las atrocidades que esa dictadura le está haciendo a nuestro pueblo" o "las langostas son para la cúspide. A Mariela (Castro) le encantan", son algunos de los comentarios.