Dama de Blanco varada en la frontera pide ayuda: "Estamos en peligro de muerte"

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 09:51 (GMT-4)

La activista cubana Onelia Alonso se encuentra viviendo en las carpas que están bajo del puente fronterizo que separa a Matamoros (Tamaulipas) de Brownsville (Texas), donde aseguró que su vida corre peligro.

"En estos momentos somos muchos emigrantes varados con un terrible temor al coronavirus. Yo soy mayor, tengo enfermedades crónicas debido a mi edad. El próximo 10 de julio cumplo 62 años", alertó la que fue integrante de las Damas de Blanco.

"Ahora corro peligro de morir en estas carpas de nailon. Todo el mundo está aterrado por lo que pueda suceder, explicó.

La opositora denunció que todos los que están en las carpas vive en "condiciones infrahumanas" y que se ven obligado a cocinar con leña.

"En estos momentos me siento muy desprotegida, ya que en mi país fui opositora y soy perseguida política. No estoy aquí porque quiera, sino porque la dictadura ya me había encarcelado muchas veces", señaló.

"No podía aguantar más torturas, ni más golpes. Por eso recurrí a la emigración y he pasado el trabajo más grande del mundo. He pasado por 12 países", afirmó.

La travesía migratoria por Trinidad y Tobago

En este sentido Alonso recordó su paso por Trinidad y Tobago, del que aseguró que su pueblo "es parecido al de Cuba". "Ellos no quieren emigrantes, no dan permisos de trabajo, los agentes de inmigración multan hasta por trabajar sin permiso", lamentó.

Onelia Alonso caminó 80 kilómetros a través de una autopista para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, pero su viaje -mucho más largo- comenzó en marzo de 2019 en Trinidad y Tobago.

El pasado mes de febrero la disidente cruzó el puente Hidalgo, que conecta la ciudad mexicana de Reynosa con McAllen, en Texas, para entrar a Estados Unidos pero se encontró con la negativa de los agentes fronterizos.

La exmiembro de las Damas de Blanco en Santa Clara y del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), que iba junto a su hermano Carlos, intentó sortear los Protocolos de Protección de Migrantes (Migrant Protection Protocols, MPP) más conocidos como programa de Permanencia en México.

Esta política devuelve a México a los inmigrantes que se presentan en los puertos de entrada de la frontera, al igual que los son arrestados cruzando de manera ilegal a Estados Unidos, mientras sus solicitudes de asilo se procesan en los tribunales de inmigración norteamericanos.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que las dos mujeres embarazadas que perdieron la vida padecían obesidad mórbida, además de que una de ellas tenía hipertensión arterial y la otra sufría de diabetes gestacional.