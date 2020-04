Leoni Torres deleita a sus fans con unos sensuales movimientos de cintura

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 05:58 (GMT-4)

El cantante cubano Leoni Torres está aprovechando al máximo la cuarentena por el coronavirus en Cuba y no se ha dejado arrastrar por la tristeza y la incertidumbre que corre por estos difíciles tiempos.

Además de pasar más tiempo con su familia, el artista ha estado trabajando en lo que será la filmación del videoclip de su nuevo sencillo Tienes arte que lanzó hace apenas una semana de la mano del talentoso dúo de cantantes cubanos Beangel.

Y es que Torres se ha puesto a practicar en casa algunos de los bailes que ejecutará en el vídeo musical y ha decidido compartirlo con todos sus seguidores a través de un vídeo que subió a su perfil de Instagram. En el audiovisual que se le puede ver dando rienda suelta a su cintura y regalando a sus fanáticos unos sensuales y suaves movimientos de cadera al ritmo de la canción.

"Y después de hacer ejercicios me puse a practicar frente a una cámara para cuando pueda grabar mi próximo vídeo musical", escribió Torres.

Como era de esperar, el baile del cantante no ha pasado desapercibido entre sus admiradores, principalmente entre su público femenino, quienes le ha regalado varios comentarios en los que le dejan saber la gran admiración que sienten por él.

"Eres grande para mi, eres música, eres lo que quiero que mis nietos escuchen cuando yo sea vieja, porque para mí tu música nunca va pasar de moda", "Ufff, sin palabras", "Eres puro fuego", "Bellísimo, bendiciones", "Siempre dando lo mejor", "Qué movimientos, me dejas hipnotizada", "Eres mi artista favorito", "Lo mejor de Cuba", "De seguro ese vídeo será todo un éxito" o "Qué lindo. Me gusta verte practicar ya hasta me imaginé cómo sería ese vídeo", le han dejado sus seguidoras en el post.

Tienes arte, por su parte, fue estrenado el pasado 3 de abril a través del canal de YouTube de Torres a través de un vídeo lyric en el que se puede apreciar al completo la letra de la canción. El material fue muy bien acogido por los oyentes de los artistas y hasta la fecha ha logrado sobrepasar los más de 50 mil visualizaciones.

De momento, solo queda esperar que pase la cuarentena para que Beatriz César y Ángel Pututi, integrantes de Beangel, se puedan reunir nuevamente con Torres y comenzar a hacer realidad la filmación del videoclip que dará vida al sencillo.