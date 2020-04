Nasojabuco: el humorista Jardiel González comparte la solución para los cubanos que no tienen nasobucos

Publicado el Sábado, 11 Abril, 2020 - 14:50 (GMT-4)

El humorista cubano Jardiel González tiene la solución para todos los cubanos que aún no han podido conseguir un nasobuco para protegerse del coronavirus: el nasojabuco, hecho con jabita de nailon, porque "todo cubano que se respete siempre anda con una" encima.

"Se ha convertido en un asunto de suma importancia el uso del nasobuco. El nasobuco mucha gente tiene dificultad de conseguirlo, porque no hay tela, es muy caro o porque a la gente no le da la gana de usarlo. En Cuba, yo he encontrado una solución a este problema: nasojabuco cubano, usar como nasobuco cubano la jabita de nailon", dijo el humorista.

Vestido de médico, el comediante aseguró que mucha gente lo que hace con la jabita de nailon es botarla y contaminar el medio ambiente o usarla para sacar la basura: "No la cojan más para botar la basura, úsenla como nasobuco".

"Cubano que se respete anda siempre con una jaba. Cubano o cubana que no ande con una jaba, no son cubanos ni cubanas. El cuerpo de los extranjeros se divide en tres: cabeza, tronco y extremidades; el de los cubanos se divide en cuatro: cabeza, tronco, extremidades y jaba", aseguró Jardiel.

El humorista compartió todos los valores agregados de la jabita en tiempos de coronavirus: "No tienes que hacer tu nasobuco, ya la jaba viene hecha, no tienes que coser ningún hilo no tienes que empatar nada, no es tela es nailon, por lo que es impermeable y trae las orejeras perfectas".

Además, es transparente y "te ayuda a verle la cara al otro", es limpiable y multiusos: te puede servir para echarle algo dentro o incluso cubrirte de la lluvia y convertirlo en "la nasojabucapa cubana".

"Espero les guste, rieguen la bola, usen esta técnica y no salgan de casa; si salen, no olviden llevar siempre el nasojabuco cubano", concluyó Jardiel.

Los seguidores no pudieron contener las carcajadas y llenaron el post de comentarios: "Siempre tan genial", "Ay, qué cómico", "Jajaja como me he reído", "Estás escapao, siempre tan ocurrente", Gracias por hacernos reír".