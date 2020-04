Otros seis niños diagnosticados con coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas

Publicado el Domingo, 12 Abril, 2020 - 17:42 (GMT-4)

Seis niños cubanos fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó a 76 la cantidad total de menores de 16 años contagiados en la isla.

Según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se trata de tres hembras y tres varones residentes en las provincias de La Habana (1), Villa Clara (4) y Holguín (1).

El caso de la capital es un adolescente de 13 años del municipio Boyeros, quien se contagió por tener vínculos con un paciente confirmado anteriormente. Otras 15 personas que también tuvieron contacto se mantienen en vigilancia.

En el municipio Caibarién, en Villa Clara, hay dos casos: un niño de 6 años que se infectó de un familiar que tuvo contacto con extranjeros por motivos laborales, y una niña de 12 años que tuvo relación con una persona confirmada con anterioridad.

Los otros dos casos de esa provincia viven en Camajuaní. Se trata de dos chicas de 15 y 16 años que fueron contactos de pacientes ya confirmados. Tras ser diagnosticadas, permanecen bajo chequeo médico otras 36 personas.

Por último, un pequeño de 10 años del municipio cabecera de Holguín, que mantuvo vínculos con otro caso diagnosticado.

Este domingo se informó de 49 nuevos pacientes diagnosticados con coronavirus en Cuba, y que el total de personas con COVID-19 en la isla es de 669.

En el grupo de los 49 que se dieron a conocer en esta jornada, hay además dos jóvenes de 18 años: una muchacha residente en Santa Clara, capital de Villa Clara, que fue contacto de un caso confirmado anteriormente, y un joven de Taguasco, Sancti Spíritus, del cual aún se investiga la fuente de infección.

Por estas dos personas permanecen bajo vigilancia médica otros 33 ciudadanos.

El pasado sábado 11 de abril fueron reportados otros seis menores con coronavirus, entre los cuales había un bebé de apenas cinco meses de nacido, residente en Santa Clara.

En la provincia de Villa Clara también se confirmó ese día la enfermedad a una niña de 18 meses y a un pequeño de 7 años, ambos del territorio cabecera, así como a otra menor de 13 meses, vecina de Camajuaní.

Interrogado acerca del alto número de menores de edad diagnosticados con coronavirus, el doctor Francisco Durán explicó a la prensa que ellos suelen evolucionar mejor que los adultos a la COVID-19, aunque en un momento determinado alguno puede experimentar otros cambios por presentar patologías previas.

"Los niños no es que no sean susceptibles de padecer la enfermedad... lo que (ellos) en la evolución de la enfermedad generalmente no pasan al estado de grave y mucho menos al estado de crítico", dijo.

El experto precisó que todos los menores en Cuba han progresado bien hasta el momento. "La evolución es mucho más benigna... No han tenido complicaciones ninguno", agregó.

El pasado jueves 9 de abril las autoridades sanitarias informaron que 31 niños cubanos, que permanecen internos junto a sus acompañantes en un centro de aislamiento de Caibarién, en Villa Clara, dieron negativo en la prueba de coronavirus.

Los menores, alumnos de la escuela primaria Luis Arcos Bergnes, fueron ingresados con sus respectivas madres y su profesora, por ser contactos de un paciente de siete años, diagnosticado como positivo al coronavirus el fin de semana anterior.

Esta semana se informó del caso con menor edad del total de confirmados con coronavirus en la isla: el de una bebé de solo 55 días de nacida, que también mantiene una evolución satisfactoria.