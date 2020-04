España sigue a la baja en número de contagios con 169.496, aunque con un ligero repunte en fallecidos

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 06:23 (GMT-4)

La cifra de muertos diarios por coronavirus en España descendió hasta 517 tras la subida que se produjo este domingo, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad.

En el territorio español hay 169.496 casos confirmados, lo que supone un crecimiento del 2%, que es el porcentaje más pequeño desde que comenzó el confinamiento.

Desde el inicio de la crisis sanitaria han muerto 17.489 personas, mientras que 64.727 pacientes se han recuperado.

Unos unos 25.000 sanitarios están contagiados y han perdido la vida un total de 23 médicos, 14 de ellos de Atención Primaria.

En la Comunidad de Madrid también creció respecto al domingo (24.683) el número de personas que han recibido el alta médica (25.385), lo que representa cerca del 54% sobre la cifra total de aquellos que han contraído la enfermedad en la región.

En esta parte de España hay 47.146 contagiados, en las últimas 519, lo que también supone el porcentaje más bajo desde que se inició el confinamiento, y 6.423 muertos, 145 en las últimas 24 horas.

La segunda comunidad autónoma con más casos, Cataluña, el total de casos confirmados asciende a 34.726. Además 3.538 han fallecido y 15.602 se han recuperado desde que comenzó la crisis.

La doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, explicó en rueda de prensa que "el incremento en el número de casos sigue en la misma dimensión, sobre el 2%, aunque es verdad que es lunes".

"Los datos confirman que la tendencia descendente. Lo mismo para los casos hospitalizados e ingresados en UCI, con un incremento del 2%. Sobre los dados de alta, supone cerca de 38% de los casos registrados", dijo.

"Vemos ahora los casos que ocurrieron hace dos o tres semanas. Desde que hay contacto con el virus hasta que se llega al sistema sanitario pasan días. Los efectos de las medidas los vemos con un par de semanas de retraso o tres", agregó.

Sobre el uso de mascarillas explicó que "son un complemento, pero no el más importante, al resto de medidas que inciden sobre la capacidad de transmisión del virus".

"Las mascarillas, aunque no hay estudios concluyentes, los organismos internacionales dicen que pueden tener utilidad. Son una barrera y minimizan la dispersión de gotitas, sobre todo de los asintomáticos, o infectados que no tienen síntomas. Cuando no se puede garantizar una distancia mínima, como en el transporte, parece que hay suficiente evidencia para ver que pueden hacer un efecto barrera. Pero lo más importante es una detección temprana de los casos y su aislamiento", añadió.

Por su parte Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, detalló que este lunes están trabajando "7.649 efectivos en 262 localidades" para llevar a cabo desinfecciones, mantenimiento de hospitales de campaña o colaboración con las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.