Un testigo aporta detalles sobre el fallecido de Pinar del Río

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 10:34 (GMT-4)

269 shares - 4 comentarios

Un joven cubano identificado en Facebook como Emanuel Jesús compartió detalles de lo ocurrido en la noche del domingo en Pinar del Río, cuando vecinos del área debieron recoger el cadáver de un hombre en medio de la calle ante la pasividad de las autoridades y el personal sanitario de la Isla.

Jesús, quien se identificó como presidente del CDR, compartió en su perfil de Facebook varios vídeos para denunciar que las autoridades no atendieron de forma debida al fallecido, Jesús Herrera Herrera, de 75 años.

"Un vecino estaba en una situación bastante crítica. Era una persona que se desmayó, tuvo un hipoglucemia, tenía la presión alta. Estaba vagabundo en las calles, aunque tenía domicilio, y desamparado porque no tenía familia", explicó.

"Abogué ante todos los organismos de salud y ni el Gobierno, ni la policía me apoyó. Todo el mundo se escudó diciendo que ese no era un problema de nadie", lamentó.

Conversación con el director del Hospital Abel Santamaría

Posteriormente habló con el director del Hospital Abel Santamaría para contarle lo que estaba pasando. "Inmediatamente llegó una ambulancia con dos hombres y diagnosticaron al paciente, que no se encontraba en sus facultades mentales", dijo Jesús.

Según su relato, una doctora le dijo a este hombre que la acompañara al Policlínico Pedro Borrás. "Él dijo que no iba a ninguno lado. La doctora me dijo que se iba, ya que no podía obligarle a ir a ningún lado", aseguró.

"Le contesté que eran médicos y que alguien tenía que encontrar una solución a lo que le pasaba, ya que este hombre no tenía a nadie y yo no podía hacer nada más. Llamé a la PNR, que me hicieron 300 preguntas. Y al cabo de una hora llegaron", detalló.

Este joven afirmó que sobre las 8 de la tarde, este hombre fue trasladado al Pedro Borrás. "A las 11.45 pregunté a mi entorno pero nadie sabía nada del paciente. Llamamos al Pedro Borrás y desconocían el caso", explicó.

"Casualmente una persona me mandó una foto en la que había encontrado a un fallecido en la calle Isabel la Católica. Me puse en contacto con esta persona, que me mandó una foto del fallecido y era este hombre", dijo.

"No vino ni la ambulancia a llevarse el cuerpo"

Jesús tuvo que correr cerca de tres kilómetros para ir al lugar donde estaba el cuerpo y denunció que "habían pasado tres horas desde que el cuerpo estaba tirado en la calle como un vagabundo".

"Llegaron los peritos, que se negaron a revisar lo que había pasado, la policía nunca llegó. No hubo nadie que llegara", relato.

"Fíjense hasta dónde llegó la inhumanidad, que no acudió ni la ambulancia para llevarse el cuerpo al hospital y determinar por qué murió", denunció.

"No estoy en contra de la Revolución, pero lucha por la humanidad y por las cosas que son justas. Siento que los médicos actuaron de forma errónea y no actuaron como tales", aseguró.

Emanuel Jesús definió lo vivido como una situación dolorosa. "Desgraciadamente los médicos que enviaron eran personas jóvenes que incluso desconocen hasta la profesión, pero duele mucho ver cómo actuaron de una forma tan irresponsable", explicó en la citada red social.