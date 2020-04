Camila Arteche celebra sus 30 años: "Ya estoy en los TA" 

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 07:02 (GMT-4)

¡Camila Arteche está de fiesta! La actriz cubana acaba de cumplir nada más y nada menos que 30 años edad y ha querido celebrarlo con todos sus seguidores de las redes sociales.

Aunque la artista se encuentra pasando la cuarentena debido al coronavirus, eso no ha impedido que le haya dado la bienvenida a su nueva década de vida con la mayor de las alegrías y con una actitud positiva.

La joven ha compartido un texto en sus perfiles una imagen en la que aparece con una cámara de fotos, al parece uno de los regalos que recibió en su día, y ha querido agradecer a todos sus amigos, familiares y admiradores que se han tomado un tiempo para enviarle sus mejores deseos.

"¡Happy Birthday to me! Ya estoy en los TA (30) y encariñándome con mi juguete nuevo. Gracias a todos los que me están escribiendo! Gracias mami, gracias abuela por la vida, gracias babe por hacer de este cumple en cuarentena un lugar de viajes y diversión. Gracias a mi familia, mis amigos, a ustedes que me están leyendo, a todos ¡Los amo!", escribió.

Camila Arteche es una de las artistas más queridas dentro del panorama cultural cubano.

Además de su carisma y cercanía con sus admiradores, la joven se ha ganado el cariño del público por su versatilidad a la hora de encarar un proyecto y por sus constantes aportaciones al teatro, el cine y la televisión cubana.

De hecho, hace unos días sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que demostraba sus dotes para la danza, pues aparecía bailando salsa en el plató del programa de la televisión cubana Bailando en Cuba junto a dos bailarines, con la soltura, los movimientos y la destreza de toda una bailarina profesional.