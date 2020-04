Continúa a la baja el número de contagios por coronavirus en España y crecen los muertos diarios, con 567

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 05:58 (GMT-4)

España registró 567 fallecimientos en las últimas 24 horas, 50 más que el lunes, lo que supone un crecimiento del 3,2 por ciento, según el último balance del Ministerio de Sanidad.

Con las últimas cifras el número total de fallecidos se eleva a 18.056 y el de contagiados se sitúa en 172.541. En las últimas horas se detectaron 3.045 casos nuevos, lo que representa un aumento del 1,8 por ciento respecto a ayer, la cifra más baja desde el comienzo de la crisis.

Desde el inicio de la pandemia en el territorio español han recibido el alta médica 67.504 pacientes.

Este martes regresó a la rueda de prensa diaria, que se celebra en La Moncloa, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, ya recuperado del coronavirus.

"Estoy encantado de poder estar de vuelta para apoyar en lo que me toque para controlar la epidemia. Las tendencias de los datos son similares a los últimos días. Es una semana peculiar por varios días festivos. Los datos de hoy hay que valorarlos con cuidado. La tendencia es buena. Me hubiera gustado tener más curados que contagiados, pero no ha sido posible hoy", aseguró el doctor.

"Las UCI están mejor que la semana pasada, pero siguen bajo un alto estrés. Se mantiene estable el número de camas utilizadas, pero es que se han aumentado mucho este número de camas en las últimas semanas", explicó.

También hizo una valoración global de cómo está afectando la pandemia en los diferentes países y dijo que los datos de Estados Unidos, por la población y tamaño del país, "son más llamativos que en otros países".

"En Europa se mantienen las tendencias en todos los países. Incrementos suaves, con variabilidad sobre todo por las diferentes poblaciones. La letalidad es complicada de valorar, porque no se sabrá hasta tener datos finales. Es muy parecida en los países europeos, sobre el 10%, España igual un poco más bajo que otros países", detalló.

"Nos sigue llamando la atención por la situación favorable Alemania, con un 2,3% de letalidad. Ojalá se mantenga y puedan sacar pecho con una letalidad inferior", señaló.

Según dijo, ahora en España se está volviendo al periodo de confinamiento previo, el que "ha tenido responsabilidad en el descenso".

"Llevamos tiendo hablando de un descenso de nuevos casos. Hay una muy buena dirección en la evolución. Son datos de notificación, que tienen un retraso con respecto a la transmisión real", aseguró.

"Seguimos teniendo una cantidad no despreciable de casos, unos 3.000 nuevos notificados. La mayoría en aislamiento, pero no sabemos si el nivel de transmisión es acorde al descenso o no. Incluso podría estar por encima", alertó.