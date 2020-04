Televisión Cubana cambia el horario de "Vivir del cuento"

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 19:31 (GMT-4)

La Televisión Cubana cambió el horario de emisión del popular show humorístico Vivir del cuento, que desde este lunes se transmitirá a las 9:45 de la noche.

Su principal protagonista, Luis Silva, que le da vida al popular Pánfilo Epifanio, fue el encargado de dar la noticia en las redes sociales.

El humorista explicó que el cambio podría deberse a que a las 9:00 de la noche –horario en el que habitualmente se emitía el programa– se aplaude en la isla a todos los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros y trabajadores de las ambulancias por su trabajo en la primera línea de combate contra el coronavirus.

"Amigos, la TV Cubana cambia de horario la salida de Vivir del cuento esta noche. Imagino que el motivo sea la coincidencia de este espacio con las 9pm, hora de los merecidos aplausos a los trabajadores de la salud. Así que bienvenida sea!! 9:45pm será la hora para reír un rato", escribió Silva en su cuenta de Instagram.

Aunque la razón del cambio de horario no está completamente confirmada, lo cierto es que desde que comenzaron los aplausos masivos al personal de la salud cubana a finales de marzo, muchas personas han comentado en las redes que coincide con el inicio del popular programa, uno de los de mayor teleaudiencia en toda la isla.

"Lo importante es que no dejen de transmitirlo, es un gran programa que nos hace reír tanto, gracias", "No importa el horario, lo más importante es que nos hagan reír con sus ocurrencias y olvidar por 30 minutos la pandemia", "No importa la hora ahí estaremos esperando. Cuídense mucho para tenerlos por mucho tiempo", "La cuestión es que lo pongan porque es un programa televisivo que nos hace olvidar un poco los problemas", comentaron varios seguidores.