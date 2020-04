José Canseco arremete de nuevo contra Alex Rodriguez y envía fuerte mensaje a Jennifer Lopez

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 08:18 (GMT-4)

El expelotero cubano José Canseco continúa con su empeño en demostrar que el exjugador de béisbol estadounidense Alex Rodriguez le ha sido infiel a su pareja, la famosa artista neoyorquina Jennifer Lopez.

Después de que las aguas se calmasen tras las acusaciones que vertió el año pasado, el habanero ha vuelto a arremeter contra el prometido de la cantante a través de Twitter, pues compartió dos publicaciones en su perfil de la mencionada red social, una dedicada a Arod y otra a la Diva del Bronx.

En su primer post el cubano quiso en enviar un mensaje de felicitación a todos sus seguidores con motivo a la celebración de Pascuas, excepto a Arod: "Feliz Pascuas para todos menos para Alex Rodríguez".

Luego dedicó unas palabras a Jlo en las que volvía a asegurar que tenía pruebas que demostraban el desliz de su chico: "Jennifer Lopez, tengo algo que mostrarte para tus ojos, solo que no te arrepentirás, comunícate con Morgan", agregó.

El año pasado, el cubano protagonizó una gran polémica al acusar a Arod, también a través de Twitter, de haberle sido infiel a Jennifer Lopez con su exmujer Jessica, unas palabras que cayeron como una bomba atómica pues fueron justo después de que el expelotero estadounidense le pidiese matrimonio a Jlo.

Jessica, por su parte, desmintió las palabras de exesposo Canseco alegando que esas acusaciones eran completamente falsas y que simplemente mantiene una amistad por muchos años con Rodriguez.

"¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son verdad! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto en 5. Ciertamente no dormí con él. Soy amistosa con ambos, él y Jennifer. En cuanto a José, puede seguir jugando con sus amigos extraterrestres", dijo Jessica.

Sin embargo, lejos de retractarse y dejar a un lado el tema, Canseco siguió con su idea e invitó a Arod a que se sometiese a la prueba del polígrafo para probar que su infidelidad era cierta.

"Alex Rodríguez, te reto al polígrafo, ¿eres suficientemente hombre para enfrentarme?", escribió el cubano en su día en su controversial cuenta de Twitter.

Jennifer Lopez, por su parte, días después de la polémica y de mantenerse un tanto alejada de las palabras de Canseco, decidió romper el silencio y habló sobre el tema a través de una entrevista concedida al programa radiofónico The Breakfast Club.

Cuando se le preguntó por los mensajes del cubano, la actriz y cantante defendió en todo momento a su pareja, se mostró tranquila y segura y dijo saber toda "la verdad" sobre el asunto.

"Quiero decir, no tiene importancia. Yo sé cual es la verdad. Yo sé quien es (Alex). Él sabe quien soy. Estamos felices", expresó, "no vamos a dejar que otras personas vengan a decirnos cómo es nuestra relación. Yo sé cómo es nuestra relación", concluyó sin apenas darle importancia a la situación.