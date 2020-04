Estudiantes extranjeros becados en Cuba se defienden de acusaciones de no respetar el aislamiento por el coronavirus

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 16:55 (GMT-4)

Una confusa publicación del proyecto cubano “Naturaleza Secreta”, en la que recrimina a un grupo de personas por no protegerse frente al coronavirus, ha generado creciente polémica y una multitud de comentarios en su página de Facebook.

Con el título “Cumpleaños y deportes en tiempos de COVID-19”, el texto recuerda que en tiempo de “aislamiento social” hay personas que todavía se dedican a celebrar cumpleaños y practicar deportes “como si no hubiera una pandemia extendiendo tentáculos y miles y miles de seres humanos y un país todo, poniéndole el pecho para detenerla a costa de grandes sacrificios”.

“Se requiere unidad y no inmensos contrastes frente a este dramático desafío”, concluye la publicación que no precisa quiénes son los que aparecen en las tres fotos que acompañan el texto, ni en qué lugar se tomaron las imágenes.

Sin embargo, un grupo de estudiantes extranjeros residentes en Cuba se ha defendido en los comentarios -lo que confirma que las imágenes están relacionadas con ellos- y han lanzado duras acusaciones al proyecto audiovisual cubano, al que acusa de utilizar imágenes antiguas de una de sus residencias.

No obstante, desde Naturaleza Secreta han insistido en que se trata de fotos tomadas este martes 14 de abril, sobre las 7pm.

La falta de precisión, sin embargo, ha abonado el terreno de la polémica. “Aquí hay gato encerrado porque no han dicho el lugar? ¿Cuál es el misterio?”, escribió uno de los comentaristas.

Varios seguidores de la página de Facebook han exigido mayor precisión sobre ese lugar en el que no se estarían respetando las medidas de aislamiento social en Cuba, y critican que quienes hicieron las imágenes no llamaran ellos mismos a la policía.

“Naturaleza Secreta creo que deben aclarar. Ustedes son muy profesionales y ejemplos como estos no deben multiplicarlos con una foto anónima y secreta. Esa no es la Naturaleza Secreta que yo conozco”, escribió un internauta.

Los estudiantes africanos aludidos aprovecharon para retratar la situación en la que viven en Cuba.

“Lo que están publicando es la celebración de 8 amigas que ya comparten la habitación, y no están reportando que nosotros somos de 8 a 14 por habitación y compartimos 3 baños y duchas casi 40 estudiantes. Ya estar en la residencia es un peligro en estos días”, precisó una de las estudiantes, que se ha sentido molesta por la publicación.

Otro ha aprovechado para ahondar en la realidad de vivir en una residencia estudiantil en Cuba: "Más de 120 estudiantes en cada torre con 40 o más en cada piso utilizando el mismo baño, de 8-16 estudiantes en una habitación, más de 3000 estudiantes en la residencia utilizando 2 comedores, con trabajadores esenciales que se entran y salen a sus casas, con estudiantes de 6to año en los hospitales con sólo su nasobuco como medio protector y hasta ahora no hay ninguno estudiante AFRICANO con COVID-19".

Asediado por las críticas, el proyecto audiovisual publicó una nota aclaratoria, en la que se negó, no obstante, a precisar dónde fueron tomadas las fotos, aunque mantiene que son de este martes.

A continuación transcribimos la aclaración difundida por Naturaleza Secreta:

Lamentamos comentarios agresivos e irrespetuosos, no ha sido nuestra intención generarlos. Tampoco particularizar solo en unas personas una conducta que hemos podido observar en muchos sitios de La Habana, por eso no profundizamos dónde fueron tomadas las fotos, las que obviamente fueron realizadas ayer y solo las usamos para generar conciencia, lo cual es válido para todos. Consideramos que estamos en la responsabilidad de mantener una conducta de aislamiento responsable, que no excluye a personas que estén en una escuela o en un sitio determinado, pues siempre hay comunicación con el entorno donde están enclavadas. En este caso ocurre así. No dimos más datos, pues consideramos no es necesario y no queremos focalizar este llamado solo en colectivos específicos. Gracias a todos los que han opinado con respeto. Solo con solidaridad, unidad y ayuda entre todos podremos vencer esta pandemia.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó este miércoles que se registraron 48 casos nuevos de coronavirus en Cuba, lo que eleva el total de infectados a 814.

Actualmente hay 2.466 pacientes ingresados, mientras que otras 6.572 personas se encuentran bajo vigilancia en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud. Hasta el momento han fallecido en la isla 24 personas como consecuencia del coronavirus.