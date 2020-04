Eduardo del Llano aboga por el multipartidismo en Cuba: “Todo un pueblo no tiene una sola ideología política”

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 15:46 (GMT-4)

2 shares - 1 comentarios

El realizador y escritor cubano Eduardo del Llano defendió la idea de que en su país exista el pluripartidismo, y de que todos los ciudadanos puedan escoger libremente su filiación política, dentro de los límites que establecen todas las sociedades democráticas en el mundo.

En un video publicado en su muro de Facebook titulado Las singularidades del plural, Del Llano criticó un reciente artículo del diario oficialista Granma, en el que se aboga por el sistema de partido único como vía para defender los intereses del pueblo.

“En los últimos tiempos he sentido más que nunca esa sensación de que para las autoridades, para nuestro gobierno, siempre hay un sentimiento de suspicacia, de sospecha, ante las iniciativas y las ideas que salen de la gente sin que se les pida en ese momento”, comentó el cineasta.

El creador del personaje de Nicanor arremetió contra el periódico Granma, alegando que la idea de que todas las fuerzas de izquierda deben estar unidas, es bastante discutible.

En su opinión, no existe ninguna justificación “para que el gobierno siga teniendo esa sospecha, ese tratar como enemigo automáticamente, o en el mejor de los casos, como alguien inocente que está siendo manipulado por el enemigo, a cualquier iniciativa ciudadana, incluida la oposición”, expresó.

“Me parece que es hora ya de aceptar la oposición como parte integrante del concierto nacional dentro del país (por supuesto dentro de ciertos límites, todas las sociedades tienen sus límites). Pero en principio, la posibilidad de exponer tus ideas es un derecho”, precisó.

Del Llano confesó ser una persona de izquierdas, pero recalcó que la supuesta unidad de fuerzas políticas de izquierda no es receta para nada, y que ningún país puede ser totalmente de izquierda, ni de derecha, ni de nada.

“O sea, todo un pueblo no tiene una sola ideología política”, subrayó.

“Que en una sociedad haya división de opiniones no significa que sea una sociedad manipulada, significa que es humana, lo que tienes que hace es legitimarla y aceptarla. Y no digo aceptar la diferencia y la oposición con tolerancia o resignación, pienso que debe ser incluso estimulado: es necesario que haya oposición”, añadió.

“Las sociedades establecen límites, pero límites razonables, no límites que impliquen que la gente no pueda expresar lo que piensa. Porque además, la manera de que se verifique y se legitime un pensamiento o una ideología, es justamente en su confrontación con otras ideas, opuestas incluso. Tú tienes que conseguir que tu modelo seduzca a la gente más que otros modelos, y si no lo logras, algo está muy jodido ahí”, precisó.

No es la primera vez que el realizador defiende el derecho a que existan opositores en Cuba. En marzo pasado pidió la liberación inmediata del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, a quien la Fiscalía le pedía una sanción de hasta cinco años de cárcel.

“… en Cuba se acumulan hechos que configuran una nueva ola represiva contra ciertos artistas que hacen un arte crítico, que indagan en lo incómodo del pasado y el presente, que reclaman su derecho a disentir. Y no podemos simplemente mirar para otro lado. El arte, por esencia, es y debe ser subversivo”, dijo entonces.

Días antes había publicado un video en el que defendía la campaña de alfabetización de Cuba.

El artista ha levantado polémica en las redes sociales desde el pasado 3 de febrero, cuando afirmó que la trágica muerte de tres niñas en un derrumbe en La Habana Vieja se estaba usando para manipular políticamente.

Tras aquel post, que generó un aluvión de críticas, respondió: “Los que esperan que yo me disculpe por algo, que esperen sentados, porque suscribo todas y cada una de las palabras que dije”.