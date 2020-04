Jennifer Lopez, Oprah y Taylor Swift se unen a evento para luchar contra el coronavirus

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 06:10 (GMT-4)

LOS ÁNGELES, 14 abr (Reuters) - Jennifer Lopez, Taylor Swift y Oprah Winfrey se han unido a una transmisión mundial especial este fin de semana que reconocerá los esfuerzos de la primera línea de trabajadores contra el brote de coronavirus, dijeron el martes los organizadores.

El evento "One World Together at Home", una combinación de música, comedia e historias de médicos, enfermeras y trabajadores de supermercados, también anunció otro evento más de seis horas que incluirá apariciones de estrellas del deporte como Lewis Hamilton, Megan Rapinoe y la esquiadora Lindsey Vonn junto a cantantes, actores y gente popular en redes sociales.

El evento del 18 de abril precederá al programa de dos horas que se transmitirá a través de múltiples redes de televisión norteamericanas e internacionales el sábado por la noche, en el evento más grande hasta ahora para mostrar solidaridad con los trabajadores de salud.

Todos los que participen en el evento, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el grupo Global Citizen, aparecerán de forma remota debido al distanciamiento social y los cierres destinados a reducir la propagación de la enfermedad que ha matado a más de 124.000 personas en todo el mundo.

"Nuestra esperanza para el especial es que todos salgan creyendo que nosotros, como humanidad compartida, podemos salir de este momento para siempre agradecidos por el trabajo de médicos, enfermeras, maestros, trabajadores de supermercados y todos aquellos que son la columna vertebral de nuestras comunidades ", dijo en un comunicado Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen.

Lady Gaga anunció el evento la semana pasada, pero desde entonces se ha ampliado y ahora incluye a algunos de los más famosos del mundo, como Celine Dion, Billie Eilish, John Legend, Elton John, Paul McCartney, Chris Martin, Andrea Bocelli y Michael Buble.

Si bien el especial no es para recaudar fondos, también tiene como objetivo alentar a filántropos y empresas a que contribuyan al Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 de la OMS.

Gaga dijo la semana pasada que se habían recaudado más de 35 millones de dólares de grandes empresas.

"Cuando salgamos al aire el 18 de abril, guarda tu billetera, tu tarjeta de crédito y cualquier cosa que necesites y siéntate a disfrutar del espectáculo que todos se merecen", dijo Gaga en una conferencia de prensa la semana pasada.

