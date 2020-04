En Cuba venden a 20 pesos una libra de pollo por persona en los municipios

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 09:25 (GMT-4)

El Gobierno de Cuba comienza esta semana de forma paulatina la venta de una libra de pollo por persona a 20 pesos en los municipios del país ante la crisis del coronavirus. La experiencia está en funcionamiento en La Habana desde este lunes y en Las Tunas comienza este jueves, señalan los medios locales.

En la capital comenzó por 10 de Octubre y Playa, para luego extenderse a otros municipios, declaró Julio Martínez, coordinador del Gobierno en La Habana para el área de comercio y gastronomía, a la agencia estatal ACN.

Justamente la semana pasada una residente en el reparto Flores en Playa escribió una carta a CiberCuba para pedir que los alimentos se repartieran en cada municipio y así evitar las aglomeraciones en los centros comerciales. "Hoy estoy rogando que distribuyan el pollo para otros municipios", dijo esta cubana que prefirió el anonimato.

Las autoridades anunciaron después el cierre de los centros comerciales en la capital y la distribución hacia los municipios. Sin embargo, esta medida no evita las escenas de personas juntas en una cola para comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Según el cronograma de distribución de pollo en La Habana ya debe estar disponible en Centro Habana, Boyeros, La Habana Vieja, Regla y Guanabacoa. Este jueves comenzará en Plaza de la Revolución y Cerro; mañana en Marianao, La Lisa y Cotorro; el sábado, en San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo, y "finalizará la distribución el domingo con La Habana del Este", apunta la emisora oficialista Radio Coco.

Un cubano calificó de "penoso" el precio del pollo en una carnicería de la Víbora. "Este es el pollo de 4 personas mensual que costó 80 pesos moneda nacional (MN) en la carnicería una de la Víbora, municipio 10 de Octubre, La Habana", afirmó.

Queja de un cubano por pollo venido en La Víbora. Fuente: Facebook.

"Nos sacrificamos todos los días, nos merecemos un poco más", "de cuatro te dieron bastante, en la mía ninguna posta de pollo llega a la libra, se queda en media libra" o "desde un inicio se dijo que era a 20 pesos MN, si no lo quieren no lo compren, pero para que todos compremos, en estos momentos tiene que ser así, no se quejen tanto y vayan a hacer colas inmensas si es lo que le gusta" son algunos de los comentarios a favor y en contra de esta crítica en Facebook.

Por su parte, en Las Tunas comienza la distribución de pollo este jueves en los municipios de Colombia, Puerto Padre y la cabecera provincial, apunta Periódico 26.

"Son los pollos que antes comercializaba la red de mercados Ideal por un valor de 20.00 pesos la libra. Y, en lo que queda de mes, llegará a todos los consumidores del territorio. Lo haremos a través de la libreta de abastecimiento en cada una de las carnicerías que pertenecen a nuestra red de bodegas, como es tradicional", detalló Rolando Rodríguez Rojas, director del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia, al citado medio.

Esa venta está al margen de la comercialización de pollo y aceite por la libreta en tiendas en CUC, agregó.

En Cuba hay 814 casos confirmados de coronavirus, 151 personas fueron dadas de alta y 24 perdieron la vida, según los datos de este miércoles del Ministerio de Salud Pública.