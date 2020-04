Niño de 4 años residente en Estados Unidos recibe alta tras superar el coronavirus en Cuba

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 08:50 (GMT-4)

El niño estadounidense de cuatro años, confirmado con coronavirus en Cuba, ya está en casa de sus abuelos en Bayamo, en la provincia Granma, según informan los medios estatales.

La madre de Ragnar Francisco Mosqueda Llanes agradeció a los médicos que atendieron a su pequeño durante 19 días. Ella no dio positivo a la COVID-19, pero estuvo en todo momento junto a él, apunta La Demajagua.

"Mi niña y yo siempre dimos negativo, el niño fue el único positivo... Está perfectamente, nos trataron maravillosamente bien, no tengo cómo agradecerle a los médicos lo que hicieron por él", dijo Mailen Llanos Ross, quien confesó que todavía está en shock por el alta de su hijo.

Según sus declaraciones, el pequeño tuvo fiebre solo varios días, entre ellos cuando le suministraban el interferón, medicamento cubano que se utiliza para el tratamiento de esta enfermedad, que continúa sin una cura definitiva.

El caso de este niño norteamericano fue hecho público el 30 de marzo por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). El pequeño llegó a Cuba el 22 de marzo desde Estados Unidos, un día después comenzó con síntomas y fue ingresado el 27 en el Hospital de Santiago de Cuba, recoge el parte del citado día.

Hasta los datos más recientes de esta institución estatal en Cuba hay 80 menores de 16 años enfermos de la COVID-19.

También el primer niño diagnosticado con coronavirus en Cuba, Dilan Fajardo Bárzaga, recibió el alta médica este miércoles tras casi un mes (26 días) en en el Hospital Militar Joaquín Castillo Dauni, de Santiago de Cuba.

La madre de Dilan agradeció la atención recibida por su hijo durante el tiempo que estuvo ingresado. Liliana Dianet Fajardo Bárzaga, quien reside en España, cree que el pequeño contrajo la COVID-19 en el aeropuerto porque su familia en ese país no presentó síntomas de esta enfermedad.

"Cuando la prueba del niño dio positivo, lo primero que hice fue llorar mucho, tenía miedo. Casi enseguida supe que yo también portaba el virus", dijo a principios de abril al periódico oficialista Granma.

Otro de los menores dados de alta tras superar el coronavirus es la niña Thalía, de siete meses, quien ya está en su casa de Aguada de Pasajeros con buen estado de salud, apuntó la página Cienfuegos Encanta en Facebook.

Los casos de coronavirus en Cuba son 814, de los cuales se recuperaron 151 personas y 24 perdieron la vida, según el MINSAP.

Los niños de manera general evolucionan mejor que los adultos a la COVID-19, informó la pasada semana el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP.

"Los niños no es que no sean susceptibles de padecer la enfermedad... lo que (ellos) en la evolución de la enfermedad generalmente no pasan al estado de grave y mucho menos al estado de crítico", dijo el Dr. Durán.

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco niños y adultos jóvenes puede llegar a la hospitalización por el coronavirus.