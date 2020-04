Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 11:01 (GMT-4)

En medio del incremento de contagios por coronavirus, se registró una tumultuaria cola en La Habana para comprar galletas de sal.

Una trabajadora del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) compartió en su perfil de Facebook varias imágenes de la masiva aglomeración.

Facebook

"Sacaron galletas de sal en el tencent de Obispo, las imágenes hablan por si solas. Una amiga me ha compartido las fotos, tendrán los psicólogos que estudiar esta reacción de las personas, no sea un efecto secundario de la COVID-19", escribió.

En el post criticó la actitud de los ciudadanos, a los que calificó de irresponsable y de no tener disciplina.

La escena tuvo lugar en una calle estrecha, donde es complicado mantener la distancia de un metro que aconsejan las autoridades para evitar contagios.

"Madre santísima no son viejas que no ven que la población tiene nasobuco puesto. Qué tristeza me da la verdad que sí continuamos así ni el médico chino nos salva", respondió un usuario.

"Sin duda van a tener que llevar las cosas por barrios en camiones y que vaya saliendo una familia por casa. Y no sacar más nada de esa manera, no les quedará de otra", agregaron en otra respuesta.

A pesar de que la epidemia sigue sin contenerse, las colas se siguen produciendo a diario en el territorio cubano para comprar alimentos básicos. La escasez de alimentos y de mercados donde comprarlos son un problema para los ciudadanos de la Isla, que se ven obligados a arriesgar su salud.

En esta línea se expresó otro usuario, que reaccionó al citado post. "Es difícil. Pero cuando la nevera está vacía se lucha lo que sea para comer, aunque se arriesgue la vida. Simplemente es así", aseguró.

"El estado debía llevar esos productos a las bodegas y el pollo también. Ahora hay otro problema: no se puede hacer, puesto que no hay. No da la producción y el Estado no puede garantizar ese mecanismo", señalaron en otro comentario.

"Si quiere hacer algo de verdad productivo de acuerdo al momento, ayude a combatir la indisciplina. Se trata de salud, de vida o muerte", dijeron.

Otro ejemplo de esto se vivió el miércoles en el municipio Sagua la Grande, en Villa Clara, para comprar aceite.

El usuario que envió las imágenes a CiberCuba afirmó que esa cola fue en el Cupet de Sagua, poco después de las 9 de la mañana, y que había personas que habían permanecido en el lugar desde la noche anterior.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) comunicó este jueves que se registraron 48 casos nuevos de coronavirus en el país, lo que eleva el total de infectados a 862.

Actualmente hay 2.629 ingresados, 171 pacientes han recibido el alta médica y desde el inicio de la crisis sanitaria han fallecido 27 personas. Otras 5.960 personas que se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud. El país acumula 21.837 muestras realizadas.