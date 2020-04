Gobierno cubano lanza aplicación móvil para hacer pesquisas médicas virtuales ante el coronavirus

Publicado el Sábado, 18 Abril, 2020 - 15:34 (GMT-4)

El gobierno cubano lanzó una aplicación para recabar información sobre el estado de salud de la población en torno a la pandemia del coronavirus.

La aplicación, denominada "Pesquisador Virtual", fue elaborada por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), un centro creado por el fallecido dictador Fidel Castro en medio de la llamada “batalla de ideas” y que destina recursos a la vigilancia cibernética en la Isla para facilitar información al régimen.

Esta vez, la UCI trabajó para elaborar el Pesquisador Virtual a modo de complemento del proceso de pesquisa activa que realiza el sistema de salud cubano. En el desarrollo de la aplicación colaboraron los ministerios de Salud Pública y de Comunicaciones, informan medios oficialistas.

“Para utilizar esta plataforma usted debe tener más de 18 años de edad y estar en plena capacidad legal. Usted se responsabiliza con la absoluta veracidad de la información suministrada. Esta información será analizada exclusivamente por el sistema de salud y al llenar la encuesta usted expresa su conformidad con la utilización de sus datos”, explica la tienda virtual cubana Apklis en la descripción del servicio.

Pesquisador Virtual funciona, además, con acceso a Internet y es libre de costo. Los interesados podrán descargarla desde el portal de Apklis, o a través del sitio oficial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Podrá hacer uso de ella cualquier persona que posea un teléfono inteligente con sistema operativo Android. Los usuarios de dispositivos con sistemas iOS, de la marca Apple Inc., tendrán que hacerlo a través de navegadores web como Mozilla Firefox o Google Chrome.

Refiriéndose al servicio, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, dijo en el espacio de la Mesa Redonda que este no iba a sustituir la pesquisa activa hecha por galenos y estudiantes de medicina, pero ayudaría en la identificación de los casos con el nuevo coronavirus SARS-COV-2, apunta un despacho de la agencia Prensa Latina.

Las autoridades cubanas han reconocido oficialmente 923 casos confirmados de coronavirus y un total de 31 personas que han perdido la vida en el archipiélago a causa del brote originado en la ciudad china de Wuhan.

También se relacionan 2.734 ingresados y 192 pacientes que se han curado desde el inicio de la crisis sanitaria. Otras 7.373 personas se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

De los 923 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 681 presentan evolución clínica estable. Se reportan 10 pacientes en estado crítico y siete pacientes en estado grave.

Al igual que sucediera con los identificados el jueves, todos los casos nuevos correspondieron a ciudadanos cubanos. Un total de fueron contactos de casos confirmados o sospechosos y se investiga la fuente de infección de cuatro.

En días recientes, el estudiante de Medicina y activista por los derechos LGBTI+, Luis Ángel Adán Robles, hizo una publicación en redes sociales donde expresa su inquietud ante el riesgo de contagio durante las pesquisas que se realizan en Cuba.

“Creo que no estamos cumpliendo función, la gente te esconde síntomas, no hay buenos protocolos de actuación desde que reportas pacientes con síntomas respiratorios, ancianos que viven solos etc., hasta que se hace algo”, escribió.

“Son tiempos donde es mejor estar en casa (como se manda al resto de la población) pues somos grandes grupos de estudiantes en las calles, reunidos en lugares donde ya hay casos positivos y al final del día volvemos a nuestros hogares donde también tenemos familia, ancianos, personas comprendidas en los grupos de riesgo”, señaló.

“Yo quiero ver a todos mis compañeros cuando podamos volver a la escuela, no quiero un mártir, ni vacíos homenajes. Pregunto yo, si usted que me lee tiene algún síntoma ¿no podría ir solo al hospital o área de salud?”, agregó.