Lili Estefan celebra la graduación de su hija y la tildan de "irresponsable"

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 19:01 (GMT-4)

La presentadora cubana Lili Estefan fue criticada en las redes sociales por celebrar en la calle la graduación de su hija Lina Luaces.

La conductora de El Gordo y la Flaca compartió un video en el que se ve la caravana de carros que organizaron en la escuela de su hija para celebrar a los graduados, una bonita iniciativa para que el importante momento en sus vidas de estudiantes no pase desapercibido.

"Una caravana de 3 minutos que quedará en los corazones para toda la vida. Graciassssss por esta SORPRESA para las estudiantes que se gradúan este año #seniors2020, gracias a cada una de las maestras y las madres que hicieron posible este momento inolvidable para nuestras hijas!", escribió Lili junto al video.

Sin embargo, eso no fue lo que dio paso a las críticas, sino que la familia salió a la calle sin mantener la distancia recomendada, hablando y gritando sin mascarillas, y a la celebración se unieron fotógrafos, camarógrafos y algunas amistades.

Además, muchos seguidores consideran que como figura pública no debería dar el ejemplo contrario al que se necesita en estos momentos.

"Qué irresponsable, persona pública dando el manso ejemplo, te pasaste", "Qué irresponsabilidad por parte de Lily y su familia, como figura pública tiene que ser más consciente de lo que publica, eso nos enseña que no pasa nada en esta pandemia y muchísima gente se puede reunir, pésimo", fueron los comentarios de dos de sus seguidores.

"Por gente así este virus no acaba, gritando sin mascarilla, que demuestre esa educación previniendo esta pandemia", "Lili, pero ahí no están respetando el distanciamiento social ni todos llevan mascarillas, es bonito celebrar pero lo están haciendo de forma irresponsable", "Todavía están pensando en celebrar, no aprenden", opinaron otros.