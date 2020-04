Jennifer López y Alex Rodríguez donan 20 000 comidas a los desempleados del sector hotelero en Miami por el coronavirus

Jennifer López y Alex Rodríguez no se han quedado de brazos cruzados durante la emergencia sanitaria en Florida y donaron 20 000 comidas de alta calidad a los trabajadores de algunos hoteles de Miami que han perdido sus empleos por la pandemia del coronavirus.

La popular pareja, que es copropietaria de la compañía Tiller & Hatch Supply Co., encargó a los chef de su marca de "alimentos nutritivos y de alta calidad" la preparación de la comida que se entregaría congelada.

Los beneficiados serían los trabajadores desempleados de hostelería y restaurantes en todo el sur de Florida, muchos de los cuales fueron despedidos o suspendidos en medio de la crisis sanitaria.

De acuerdo con la información difundida, los hoteles se comunicaron con sus empleados por correo electrónico y les pidieron visitar el servicio de valet del hotel donde laboraban.

Los trabajadores no debían salir de los autos, solo tenían que abrir sus baúles donde serían colocados los alimentos.

Los paquetes se distribuyen con ayuda de Food Rescue US, una empresa que recupera la comida sobrante de grandes eventos como el Super Bowl para donarla a albergues de Florida.

Entre los hoteles beneficiados están The Shelborne y Mondrian en South Beach, DoubleTree By Hilton Ocean Point Resort en Sunny Isles y The Mayfair en Coconut Grove.

La pareja afirmó que este esfuerzo es parte de una distribución más grande con Food Rescue US, empresa que repartirá 12 000 comidas adicionales en todo el sur de Florida la próxima semana.

La cantante y el expelotero, que han pasado la cuarentena en la mansión de Coral Gables de Rodríguez, han sido testigos de la pérdida de casi 350 000 empleos en la industria del alojamiento debido al COVID-19.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento confirmó que al menos la mitad de los 750 000 empleos que garantizaban esas instalaciones en Florida se han perdido en el último mes.

Jennifer López afirmó el fin de semana en Twitter que "hay una cosa que me di cuenta durante todo este tiempo, y es cuánto nos necesitamos todos".

No es la primera vez que la pareja, una de las más queridas del mundo del entretenimiento, se compromete con las personas afectadas por la crisis sanitaria mundial.

Hace apenas dos semanas donaron a través de la Fundación Feeding America un millón de comidas a los más afectados por el COVID-19 en Estados Unidos.

En octubre de 2019 López y Rodríguez también mostraron su solidaridad con los alumnos de la Escuela Primaria Jacksboro de Tennessee, y les donaron un año de alimentos.

Había llegado a sus oídos el rumor de que los maestros ayudaban a los niños dándoles comida porque en sus casas no tenían suficiente, y ambos decidieron tomar cartas en el asunto.

Su acción garantizaba un año de comida para los estudiantes de la institución y para la despensa de alimentos de la escuela.