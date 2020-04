Eminem celebra 12 años limpio de drogas: "No tengo miedo"

El 20 de abril es una fecha que tiene bien señalada Eminem en el calendario. Cada año cuando llega esta data el rapero estadounidense tiene motivos para celebrar, unos que no tienen nada que ver con su música o ningún cumpleaños, sino porque cada vez que llega este día es un año más que está limpio de drogas y alcohol.

Como no podía ser de otra manera, este 20 de abril de 2020 no ha sido diferente y el rapero ha celebrado doce años de sobriedad. Un nuevo logro que ha compartido con todos sus seguidores de Instagram, donde ha compartido la imagen de su medalla de sobriedad con el número 12 y en la que se leen las palabras "recuperación", "unidad" y "servicio". Junto a ella ha escrito en la descripción del post: "Una docena limpio, para los libros. No tengo miedo".

El artista tiene a sus espaldas un duro pasado en el que estuvo ligado a las drogas. Según reconoció él mismo en algunas entrevistas fue adicto a píldoras como Ambien, Valium y Vicodin. Ahora han pasado 12 años desde que decidió dejar su adicción después de sufrir una sobredosis en 2007 que le llevó al hospital.

"Si hubiera llegado al hospital unas dos horas después, habría muerto. Mis órganos se estaban cerrado. Mi hígado, riñones, todo. Tuvieron que someterme a diálisis", declaró sobre el duro episodio en una entrevista. Tras la sobredosis volvió a sufrir una recaída y fue entonces cuando decidió entrar en rehabilitación para salir de la situación en la que se encontraba. "Caminaba todos los días por mi casa mirando a mis hijos y pensando que cualquier día moriría".

Desde ese momento han pasado 12 años, pero Eminem aguanta fuerte y cada 20 de abril festeja en las redes sociales con sus monedas de sobriedad.

Eminem -cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III- lanzó su primer trabajo discográfico en 1996, Infinite, aunque no fue hasta 1999 que le llegó la fama con su segundo álbum, The Slim Shady LP, que le valió su primer Grammy a Mejor Álbum de Rap.