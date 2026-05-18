¡Fuego con todo el mundo! Yomil anuncia tiradera y arremete contra Aldo en medio de toda la polémica con El B

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El reguetonero cubano Yomil aprovechó este lunes las declaraciones públicas de El Bian contra su compañero Al2 El Aldeano para reabrir su propia disputa con el rapero y lanzarle dos mensajes contundentes a través de sus historias de Instagram.

En el primero de sus mensajes, publicado en su cuenta verificada de Instagram, Yomil recordó a Al2 que le había advertido que su falta de respeto tendría consecuencias: «Desde que tú me faltaste el respeto difamándome sin yo meterme contigo, yo te dije que tu falta de respeto iba ser requerida. Ahora voy a esperar a que el bian te despingue la vida, pa más atrás cogerte y rematarte por mal tipo, mentiroso, por frustrado y por singao. Se perdió el respeto y empezó el maltrato, es fuego pa tu cueva, aldatacia la mosca».

Yomil / Instagram

En un segundo mensaje, Yomil fue aún más directo y afirmó que las palabras de El Bian confirmaron lo que él ya pensaba sobre Al2: «Ese que nosotros de niño pensábamos que era un buen tipo, terminó siendo el mayor desfondado de la historia de la música cubana».

El reguetonero también cuestionó la coherencia del rapero entre su discurso y su vida: «Tú solo eres un buen rapero, pero que no aplica, ni vive, todo lo que escribe».

Además, Yomil anunció que se viene tiradera:

Yomil llegó incluso a comparar a Al2 con el polémico comentarista Alexander Otaola, pero «en versión rapera», y cerró su mensaje con una frase que resume su postura actual: «Para mí los aldeanos a partir de ayer es uno solo y se llama El Bian».

La rivalidad entre Yomil y Al2 viene de lejos. El conflicto estalló públicamente en 2019 cuando Al2 criticó a los artistas urbanos cubanos de «gozadores» y con «falta de compromiso por su tierra», y Yomil —quien poco antes lo había llamado el mejor rapero del mundo— se sintió aludido y respondió.

El enfrentamiento escaló en octubre de 2021, cuando Al2 lanzó indirectas relacionadas con la muerte de El Dany, hermano de Yomil, lo que derivó en tiraderas musicales formales: «Trastón» de Al2 y «Cal2» de Yomil. En julio de 2022, Al2 volvió a la carga con el tema «Columpio Burubú», donde le dijo directamente: «Ni subiéndote a los astros tú vas a estar a mi altura».

El contexto de Al2 en 2026 también arrastra el escándalo de enero de este año, cuando su expareja Zajaris Fernández publicó audios y mensajes del rapero llenos de insultos, a lo que Al2 respondió acusándola de agresión física y amenazas.

Ahora, con El Bian tomando distancia pública de su propio compañero de dúo, Yomil no desaprovechó el momento: «Con qué moral tú vas a tirar, asere, con qué moral tú vas a hablar de mí, que a pesar de todo el daño que me han querido hacer, sigo demostrando día a día que soy 1,000 veces mejor hombre que tú».