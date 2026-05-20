¡La polémica sigue! Zajaris muestra nuevos mensajes privados con Aldo: "Aquí están las pruebas"

La actriz cubana Zajaris Fernández publicó este miércoles una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que un contacto guardado como «Asere» —presuntamente el rapero Aldo —Al2 El Aldeano—— le pide perdón por haberla «tratado feo» y le confiesa que no quiere perderla, como parte de la nueva entrega de pruebas que compartió en su Instagram.

La publicación llega un día después de que Zajaris realizara un directo de 40 minutos en el que acusó a Aldo de agredirla frente a la casa de Residente, de Calle 13, y advirtiera al rapero sobre su estatus migratorio, la custodia de su hijo y su consumo de sustancias.

En la captura, el contacto «Asere» envía una serie de mensajes entre las 10:31 y las 10:35 de la mañana en los que escribe: «Me siento muy mal, espero tengan buen viaje, lamento tratarte feo frente a esos manes, es algo de lo que siempre me arrepentiré y pediré perdón por haberte hecho algo así».

Los mensajes continúan con frases como «No te molestaré más», «La vergüenza que siento de haberte tratado así», «No quiero que me dejes» y «Pero entiendo».

Zajaris acompañó el post con el texto: «Un cartel aguanta lo que quiera expresar quien sea!!!!! Cada cosa habla por sí misma!!!!! PRUEBAS», dejando implícito que las capturas contradicen cualquier negación pública del rapero.

Esta nueva publicación se produce en la semana de mayor presión pública sobre Aldo, que arrancó el pasado lunes cuando El B (Bian Oscar Rodríguez Galá), su excompañero en Los Aldeanos, rompió 12 años de silencio para acusarlo de acoso, difamación y amenazas y anunciar acciones legales.

Ese mismo día, el reguetonero Yomil también arremetió públicamente contra Aldo en Instagram, lo comparó con Alexander Otaola «en versión rapera» y anunció una tiradera, declarando: «Para mí Los Aldeanos, a partir de ayer, es uno solo y se llama El Bian».

En el directo del martes, Zajaris reveló que Aldo le escribió por primera vez en 2014 desde el perfil de otra persona y que ella no le respondió hasta 2020, seis años después.

La actriz también afirmó haber pagado deudas de tarjetas de crédito del rapero, haberlo ayudado a evitar la ejecución hipotecaria de su casa y haber colaborado en el cambio de nombre de su compañía.

Zajaris aseguró además contar con un reporte policial presentado contra Aldo y haber respondido con asistencia jurídica a un documento legal de cese y desistimiento que él le envió.

El conflicto entre ambos estalló públicamente en enero de 2026 cuando Aldo mostró heridas en el pecho y anunció que acudiría a la policía, y Zajaris respondió al día siguiente publicando audios y mensajes privados que, según ella, evidenciaban agresiones verbales del rapero.

Zajaris cerró el directo del martes con una declaración que resume su postura: «Yo te amé. Yo te admiré. Yo quise ayudarte y hacer una vida contigo. Nunca lo he negado. Jamás. Me separé de ti con el dolor de mi alma. El dolor más grande que yo pasé, aún más grande que tener que renunciar al amor que yo te tenía a ti, fue darme cuenta de quién tú eras».