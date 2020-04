El espectacular regalo que le ha prometido Jennifer Lopez a la hija menor de Alex Rodriguez por su 12 cumpleaños

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han formado una bella familia con sus respectivos hijos, Max y Emme, y Ella y Natasha. Algo que demuestran no solo en su día a día, también en las fechas especiales.

Este 21 de abril es el 12 cumpleaños de la hija menor del expelotero, Ella, y tanto él como la diva del Bronx no han dejado pasar la ocasión de mandarle unos calurosos mensajes en las redes sociales para expresar su cariño y amor hacia ella.

Especialmente emotiva ha sido la felicitación que le ha dedicado JLo a la hija de su pareja, en la que ha recordado el día que la conoció y también le ha hecho una promesa: entregarle cuando crezca un regalo cargado de valor emocional.

"A mi pequeña amorosa Ella... El primer día que te conocí (eras tan pequeña entonces...), corriste hacia mí, te sentaste en mi regazo, me abrazaste y me pediste el vestido lavanda que acababa de ponerme en los Grammy para cuando crecieras. Te ganaste mi corazón en una fracción de segundo... ¡ya no eres tan pequeña pero todavía estás sentada en mi regazo y me encanta! ¡Feliz cumpleaños dulce niña! #EstaFotoEsNosotras PD: ¡Tengo el vestido guardado para ti!", le ha escrito la cantante de 50 años junto a una preciosa foto de ambas fundidas en un dulce abrazo.

El vestido que le ha prometido no es otro que el que llevó la diva del Bronx en la gala de los Grammy en 2017, poco antes de que se hiciera oficial su relación con el expelotero. Se trata de una creación firmada por Ralph & Russo color lavando que algún día pertenecerá a Ella.

Sin duda esta emotiva y tierna historia que ha contado la bailarina refleja el amor que hay entre ellas y el gran vínculo que han creado en los últimos años hasta convertirse en la familia que son junto al resto de integrantes.

Por su parte, el empresario de 44 años ha publicado un vídeo formado IGTV que recopila imágenes de Ella cuando era pequeña hasta ahora, algunas con ellos y otras de ella sola.

"No puedo expresar con palabras lo orgulloso que estoy de ser tu padre, Ella. Estás creciendo muy rápido. Eres madura y con mucho talento. Puedes cantar, actuar y sé que te encanta bailar. Ella, lo que más me enorgullece este año es la dedicación que has dado a tus estudios. Realmente mejoraron tus calificaciones este año y eso significa mucho para mí. Comprometerse con la educación produce muchas recompensas más adelante en la vida. Y no puedo esperar para ver qué te trae la vida. Feliz 12 cumpleaños Ella Bella! Te quiero mucho", ha expresado Alex Rodriguez.

¡Felicidades, Ella!