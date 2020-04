Air France hará vuelo especial La Habana-París para personas varadas en Cuba

La aerolínea Air France tendrá un vuelo especial La Habana-París para sacar a los franceses y otros nacionales o radicados en Europa, que están varados en Cuba por el coronavirus, informó el Consulado de Francia y de España en la capital de la isla.

El vuelo saldrá este viernes, 24 de abril, a las 11:45 de la noche, y costará $ 658, señala el cuerpo diplomático español.

Los interesados deben adquirir el billete en Cuba a través de los teléfonos de Air France, (+53) 72064444, (+53) 72064450 y (+53) 72064408, apunta la citada fuente, que agrega que los españoles podrán desplazarse desde la capital de Francia hasta España por conexión aérea o terrestre.

Por su parte, la Embajada de Francia en Cuba apunta en un comunicado que el vuelo está dirigido principalmente a ciudadanos franceses varados en Cuba con una visa de turista y a ciudadanos franceses con residencia permanente o temporal en Cuba.

Sin embargo, a partir de este miércoles los asientos restantes están abiertos a nacionales de la Unión Europea y terceros países. Los pasajeros solo podrán llevar una pieza de equipaje de 23 Kg. El vuelo llegará el sábado al Aeropuerto de París-Charles de Gaulle.

Los interesados deberán rellenar en Internet un permiso especial para transitar por Francia, uno de los países más afectados por el coronavirus. El certificado necesario se puede rellenar e imprimir en PDF en la página del Ministerio del Interior francés.

Algunos españoles en Cuba por el cierre de las fronteras por el coronavirus pidieron a su consulado que Iberia también habilite un vuelo de La Habana a Madrid.

"No es fácil luego desde París, mi hijo es menor. ¿Cuándo podría Iberia poner uno para los españoles que se quedaron en Cuba y anunciarlo como Air France con unos días de antelación?" o "necesitamos un vuelo que nos lleve a España, no es viable ya que no sabemos cuándo podremos trasladarnos de París a España. ¿Quién se hace cargo de todos esos gastos en el caso de tener que quedarnos en París?", preguntaron varios ciudadanos ante el silencio del Consulado en La Habana.

Por su parte, los cubanos residentes en España también pidieron un vuelo para volver a ese país europeo. Pero en estos casos el gobierno de Cuba estableció que solo podrán viajar tras presentar su caso ante el Ministerio del Interior y ser valorados por esa entidad estatal.

España es el segundo país con más casos confirmados de coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos, mientras Francia es la cuarta nación, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

En España hay 208.389 personas enfermas de la COVID-19, de las cuales fallecieron 21.717 y en Francia 159.300 contagiados y 20.829 decesos.

Hasta este miércoles, el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirma 1.189 enfermos de la enfermedad causada por el coronavirus, 341 personas superaron la COVID-19 y 40 perdieron su vida.