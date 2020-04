Niña que sobrevivió el cáncer muere a los 16 años por el coronavirus

Jackeline Paisano superó el tumor cerebral que le diagnosticaron a los 18 meses, una batalla que no pudo ganar al coronavirus, que este lunes acabó con su vida, según informó Telemundo Denver.

La joven de 16 años falleció en el Hospital de Niños de Aurora tras haber sido contagiado con la COVID-19.

La trágica noticia la confirmó su madre Roxanne Paisano, quien siempre acompañó a su hija en los centros sanitarios y salas de emergencia. Allí estuvo en varias ocasiones por las secuelas que le dejó a la adolescente la operación a la que se sometió en 2011 para dejar atrás el cáncer.

La progenitora no sabe dónde contrajo el virus su hijo. "Me cuesta despertarme por la mañana y no verla, pero sé que está en un lugar mejor", dijo en declaraciones recogidas por Fox Denver.

La adolescente tenía fiebre y en un inicio los médicos pensaron que era un resfriado. Sin embargo, unos días después, la menor tenía problemas para respirar.

"Jackie es una sobreviviente del cáncer. Desde los 18 meses le salió un tumor cerebral y por muchos años vivimos en el hospital. El año pasado la operaron de escoliosis y se recuperó de buena manera. Pero hace una semana comenzó con síntomas de COVID-19 y aunque inicialmente los doctores pensaban que era un resfrío luego nos confirmaron que Jackie tenía el coronavirus", explicó la progenitora al citado medio el pasado 19 de abril.

La menor llegó a participar en las Olimpiadas Especiales de Colorado, donde compitieron más de 15.000 atletas.

Hasta el momento nadie más de la familia de Jackeline ha sido diagnosticado como un caso confirmado.

El pasado domingo 19 de abril también se conoció la muerte de otra menor en Estados Unidos a causa del coronavirus. Fue una niña de cinco años llamada Skylar Herbert, que vivía en Detroit, en el estado de Míchigan.

Estaba ingresada en el Hospital Beaumont Royal Oak en el momento en que perdió la vida y se convirtió en la primera menor que moría en el citado estado por la COVID-19.

A finales de marzo también perdió la vida a causa del coronavirus un bebé de menos de un año en el condado de Cook, en Chicago.