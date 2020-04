Enfermeros reclaman por falta de protección ante el coronavirus en hospital de Miami

Enfermeros del hospital Kendall Regional Center en Miami, denuncian que deben trabajar con falta de protección ante la pandemia del coronavirus.

Como respuesta, la dirección del centro sanitario asegura que se está guiando por los lineamientos de la CDC, los cuales establecen que en medio de una crisis de salud se pueden limitar el uso de artículos de protección.

Pero los reclamos se han mantenido.

“Los empleados del Kendall Regional Center, un hosptial de la HCA, pedimos que nos proporcionen los equipos que necesitamos para poder seguir cuidando a nuestra comunidad en estos tiempos de COVID 19”, explica Joaquin García, enfermero de esa instalación entrevistado por Telemundo.

“Quiero que trabajemos en un ambiente seguro, quiero que mis compañeros se sientan seguros, no quiero verles ese miedo en la cara cada vez que vamos a trabajar, que me digan, Cari, se fue una compañera con síntomas de COVID-19 porque no tenemos la N95”, refirió, por su parte, Caridad Álvarez, quien trabaja hace más de 20 años en el hospital.

Álvarez es madre soltera y asegura que lo único que pide es contar con la protección adecuada y que no se trata de exigir compensaciones.

“Solo necesitamos que nos cuiden, necesitamos un equipo que nos proteja para poder seguir brindando ese apoyo y el cuidado que necesitan los pacientes que llegan enfermos con COVID-19”, añadió.

A tenor de las solicitudes, el Hospital Kendall Regional lanzó un comunicado explicando que su “enfoque ha sido proteger a nuestros colegas y garantizar que nuestra gente tenga suficiente equipo de protección personal (PPE) en medio de una escasez global de PPE”.

“Esto incluye una política de enmascaramiento universal, consistente con las pautas de los CDC, que ha estado vigente desde finales de marzo y requiere máscaras para todos en las áreas de atención al paciente y máscaras N95 para aquellos que tratan a un paciente COVID positivo que se somete a un procedimiento”, señala.

“Nuestra planificación para una pandemia anticipa una respuesta que continuará durante varias semanas más, y estas pautas ayudarán a garantizar que nuestro personal continuará protegido durante esta crisis de salud global”, agrega.

En el estado de Florida, El condado de Miami-Dade continúa presentando las mayores cifras relacionadas con el coronavirus, al superar este miércoles los 10.000 casos confirmados y alcanzar las 233 muertes a causa del mismo.

Miami-Dade acumula 10.056, lo cual representa más de la tercera parte de los contagios dentro del estado, que ya ascienden a 27.869, de acuerdo con cifras del Departamento de Salud de Florida.

La ciudad de Miami tiene 6,136 casos, seguida por Hialeah con 1,291, Hollywood con 1,131, Fort Lauderdale con 966, Orlando con 917, Miami Beach con 653, Tampa con 643 y West Palm Beach con 450.

A grandes rasgos, el estado de Florida, donde todos sus condados hoy presentan al menos un residente con coronavirus (Lafayette y Gulf solo han dado cuenta de un caso, cada uno), registra 27.869 personas infectadas y 867 muertes vinculadas al brote, cuyo origen fue identificado en la ciudad china de Wuhan a raíz de un padecimiento asociado a una neumonía atípica.

La actividad económica más importante del estado, el turismo, se ha desplomado y la mayoría de sus empleadores más grandes han cerrado debido a la crisis, incluyendo los parques temáticos y las líneas de cruceros.

De igual modo, los restaurantes se han limitado a comida para llevar y entrega y los clubes nocturnos se han cerrado. Según el estado, más de 650,000 trabajadores han presentado reclamos de desempleo desde el 15 de marzo.

Aun así, la pasada semana el Instituto de Medición y Evaluación de Salud (IHME por sus siglas en inglés) hizo un cambio en su modelo de pronóstico para Florida. Según la nueva previsión, el estado reportaría hasta el 4 de agosto unos 1.363 fallecimientos por coronavirus, una cifra mucho menor a los 4.748 estimados previamente.