Yeny Valdés sueña con Yemayá y le deja un fuerte mensaje: "Aún estoy impresionada y nerviosa"

La cantante cubana Yeny Valdés acudió a las redes sociales para compartir con todos sus seguidores una fuerte y sobrenatural experiencia que experimentó mientras dormía.

Según un texto que publicó en su perfil de Facebook, la exvocalista de la popular orquesta Formell y los Van Van contó que soñó con Yemayá, la orisha guardiana del mar que se sincretiza en la religión católica con la Virgen de Regla y que es una de las más veneradas por los cubanos.

"Hola. Siempre cuando despierto me gusta saludarlos y dejarles algo positivo para que vea, pero hoy no es el caso. Anoche tuve un sueño muy real y poderoso, como pocos que he tenido. Soñé con Yemayá. En el sueño estoy en una ciudad que me remite a Barcelona, pero también sentía que estaba en alguna ciudad de Italia cerca del mar", fueron las primeras palabras que plasmó la artista en su escrito.

Yeny expresó cuando se despertó y escribió el texto aún se sentía "impresionada y nerviosa", ya su conexión con Yemayá había sido muy real. También hizo alusión a que la también conocida como La Patrona de Cuba le había dejado un mensaje muy fuerte, pues estaba muy molesta por el comportamiento y el tratamiento que se dan entre los propios seres humanos.

"Voy a sintetizar porque aún estoy impresionada y nerviosa. El caso es que de repente el agua comenzó a subir y a penetrar en la ciudad y caían personas del cielo, fue horrible. Ella está muy seria y molesta porque dice que somos unos hipócritas, que como inmigrantes queremos que se respeten nuestros derechos pero que somos racistas con los africanos, los haitianos... Dice Yemayá que quien ose denigrar, ofender y humillar a sus hijos (dígase la raza humana), ella será implacable y verá su furia reflejada en la familia", agregó la artista.

Seguidamente, Yeny añadió: "Dice que no hemos aprendido nada, que ella está sentada en la orilla testificando. No imaginan lo que se siente... uf. Pienso que este mensaje aplica para el mundo entero, pues en este lado del planeta también entre los latinos somos racistas y establecemos escalas de valores que verdaderamente dan pena. Dice que todos somos hijos de la creación".

Para finalizar, la cantante dijo que comenzaría a rezar para tratar apaciguar la furia de Yemayá e invitó a todos los religiosos que se unieran a esta iniciativa.

"Por mi parte voy a rogar mucho para que esto no suceda, invito a los religiosos que hagan lo mismo, pues si Yemayá no está contenta, es preocupante. Seamos el orgullo de los orishas, nunca su vergüenza. (Sin fanatismo)", señaló.