Lele Pons revela su secreto "más profundo y oscuro" al hablar de sus trastornos mentales

Lele Pons saca a relucir en sus redes sociales su lado más divertido y desenfadado, el que le ha llevado a ser una de las 'influencers' más importantes con más de 40 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, la vida de Lele no es tan fácil como lo proyecta en sus plataformas virtuales.

La 'influencer' venezolana y sobrina política de Chayanne ha presentado un adelanto del documental que estrenará en Youtube el próximo 19 de mayo y que llevará por título Secret Life of Lele Pons ('La vida secreta de Lele Pons') y en él ha contado su secreto "más oscuro y profundo": que padece varios trastornos mentales que provocan que haga cosas que no quiere hacer o que no pueda cuidar de sí misma en determinados momentos.

"La gente piensa que tengo una vida perfecta por lo que enseño en las redes sociales, pero no, no tengo una vida perfecta. Mi más oscuro y profundo secreto es que tengo trastorno obsesivo-compulsivo, pensamientos muy fuertes que me hacen hacer cosas que yo no quiero hacer. Llegó a un punto que no me podía ni mover", revela la artista en el tráiler del documental.

Además, en sus redes sociales contó: "Finalmente puedo compartir con el mundo por lo que he estado luchando toda mi vida. Tengo el síndrome Tourette y trastorno obsesivo-compulsivo además de otros trastornos mentales. No puedo esperar para enseñaros esta parte de mi vida que nadie ha visto antes".

En el avance de Youtube vemos a la cantante de Celoso en algunos de sus momentos más vulnerables, así como la opinión de sus allegados. "Es sorprendente que una persona disfuncional sea capaz de ser increíblemente productiva artísticamente", dicen sobre ella.

El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico que se manifiesta antes de los 18 años y se caracteriza por múltiples tics motores (movimientos) y fónicos (palabras o sonidos). Por otra parte, el TOC o trastorno obsesivo-compulsivo es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes y es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen inquietud, temor o preocupación. En el vídeo del avance hay un momento en el que vemos a la joven en la ducha mover el regulador de la ducha de manera frenética.

Además de padecer estos trastornos mentales, la artista de 23 años ha hecho público en varias ocasiones que durante su adolescencia fue víctima de bullying por su acento y su nariz.