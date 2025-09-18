Chayanne no cabe en sí de la alegría, y no es para menos: su hija menor, Isadora Figueroa, acaba de ser nominada como Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2025. El cantante puertorriqueño compartió su emoción con un mensaje lleno de cariño: “Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar, ¡sigue adelante!”.

La nominación desató una ola de emociones en la familia, pero sobre todo en Isa, como le dicen de cariño. “Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo”, escribió en sus redes sociales. “¿Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que hoy está nominada a un Latin Grammy?”. Su mensaje, acompañado de fotos de su infancia y videos de sus canciones, tocó el corazón de sus seguidores.

Captura de Instagram / Chayanne

Isadora, de 24 años, lleva apenas tres años en la música, pero ya ha dejado claro que su talento va más allá del apellido. Debutó en 2022 con HBD y desde entonces ha lanzado temas como Dime Qué Hago, Agüita con Sal, La Bici y Hierba Mala, su más reciente sencillo. Estudió composición musical en la Universidad de Miami y se graduó con honores, lista para abrirse camino por mérito propio.

Aunque Chayanne ha estado a su lado desde el principio, ha sido muy respetuoso del proceso artístico de su hija. En una entrevista, confesó con orgullo: “Tiene todo mi apoyo y estamos trabajando frecuentemente”. Pero ha preferido dejar que sea Isa quien tome el timón de su carrera. Y ella lo ha hecho con seguridad, estilo y una voz que ya empieza a destacar en la escena latina.

El anuncio también fue motivo de festejo para su prima, la influencer Lele Pons, quien celebró a lo grande en sus redes: “Mi bebé, hermana, mi persona favorita está nominada para los Latin Grammys. ¡Tan orgullosa de ti, Isa! Te amamos”. Isadora comparte la categoría con talentos como Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, la cantante cubana Camila Guevara, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

La entrega de los Latin Grammy se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas. Pase lo que pase, Isadora ya ha ganado: el cariño del público, el respaldo de la industria y, sobre todo, el amor incondicional de su familia. Y mientras Isa celebra su gran momento, Chayanne sigue bailando de felicidad… ahora al ritmo de su hija. ¡Enhorabuena!

