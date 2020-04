Trump amenaza con bloquear ayuda el Servicio Postal de EE.UU. si no sube los precios a Amazon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado viernes con bloquear la ayuda federal para el Servicio Postal de su país si no aumenta las tarifas de envío para compañías en línea como Amazon.

“El Servicio Postal es una broma, porque están repartiendo paquetes para Amazon y otras compañías de internet, y cada vez que traen un paquete, pierden dinero en él. El Servicio Postal debería aumentar el precio de un paquete aproximadamente cuatro veces”, dijo Trump.

En su presentación diaria ante los medios en la Casa Blanca, el mandatario acusó también a los funcionarios de la oficina de correos de ser “muy acogedores” con las grandes compañías comerciales que brindan servicios por internet.

Sus palabras han suscitado críticas y temor. Una subida al precio de los servicios postales perjudicaría mucho a los consumidores, que en esta época de confinamiento por la pandemia de coronavirus, dependen más que nunca de las compras vía digital y de la entrega de paquetes a domicilio.

Trump hizo el comentario en la ceremonia en la que firmó un proyecto de ley que dispuso 484.000 millones para ayudar a pequeñas empresas e instituciones financieras afectadas por la crisis, hospitales y para aumentar las pruebas de detección de la COVID-19.

Con anterioridad, el Servicio Postal ha dicho que tal vez no pueda mantener brindando servicio sin ayuda de la administración. El Congreso autorizó al Departamento del Tesoro a prestarle a Correos hasta 10.000 millones de dólares, los cuales forman parte de un paquete anterior de 2.3 trillones por el coronavirus.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, presente en el evento del viernes, reveló a los periodistas que se están efectuando encuentros con funcionarios de la oficina de correos.

“Vamos a establecer ciertos criterios para un programa de reforma postal como parte del préstamo”, subrayó.

Mnuchin no especificó cuáles eran esos criterios. Pero según una información del pasado jueves del diario The Washington Post, funcionarios del Tesoro explicaron a sus homólogos del servicio postal que como parte de ese préstamo, pueden pedir cambios en la manera en que el servicio administra sus finanzas, incluidas las tarifas que se cobran por la entrega de paquetes.

En el acto del viernes en la Casa Blanca, Trump le dijo a Mnuchin que no apoyaría la ayuda al servicio postal a no ser que subiera el precio de sus servicios.

“Si no lo hacen, no estoy firmando nada y... no te estoy autorizando a hacer nada”, recalcó.

Sin embargo, horas después, Trump matizó sus palabras diciendo que aunque deseaba que la oficina de correos se actualizara, también quería asegurarse de que sobreviviera.

“Nunca dejaré que nuestra oficina de correos falle. Ha sido mal administrada durante años, especialmente desde la llegada de Internet y la tecnología moderna. ¡Las personas que trabajan allí son geniales, y las mantendremos felices, saludables y bien!”, dijo en su cuenta de Twitter.