Farruko sorprende a sus seguidores con emotiva versión de "A mi manera", dedicada a su abuelo

El cantante urbano Farruko dejó boquiabiertos a sus seguidores con una emotiva versión del bolero A mi manera, que dedicó especialmente a su fallecido abuelo.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado, sorprendió con su talento para cantar un tema como ese, pues toda su carrera la ha basado en el reguetón y el trap.

"Abuelo, esta canción la conocí por ti y desde la primera vez que la escuché sentía que algún día tenía que cantarla. Abuelo, donde quiera que estés, esta va pa ti", escribió el cantante junto al video en blanco y negro, grabado desde su casa.

El artista boricua también contó que A mi manera le sirvió de inspiración para componer su tema Mi forma de ser, "que se robó el corazón de muchos" cuando se estrenó hace dos años, y que tiene más de 80 millones de reproducciones en YouTube.

En su sencillo, Farruko deja claro que no le importa lo que digan de él y que no piensa cambiar por lo que piensen otras personas: "Siempre yo he sido a sí, por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar. Que digan lo que quieran de mí, ¿tú no crees que yo sé que hablan de mí?", dice un fragmento de la canción.

A sus 28 años, Farruko es uno de los artistas urbanos más populares del género, con más de 11 millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de 16 millones en las redes sociales.

A mi manera es uno de los boleros más famoso y versionado del repertorio hispano y es una traducción del tema en inglés My way, popularizado por el reconocido cantante estadounidense Frank Sinatra a finales de los años sesenta.

A su vez, My Way está inspirado en el éxito de 1967 Comme d'habitude, escrito por los franceses Claude François y Jacques Revaux.