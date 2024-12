Vídeos relacionados:

Arcángel no se quedó callado ante el nuevo escándalo entre Yailin La Más Viral y Anuel AA. El reguetonero aprovechó la oportunidad para criticar abiertamente a su colega, quien enfrenta acusaciones públicas de su expareja por incumplir con sus responsabilidades como padre de su hija, Cattleya. La disputa ha captado la atención de los medios y de los seguidores del género urbano, especialmente porque Arcángel mantiene un enfrentamiento abierto con Anuel AA.

Desde su cuenta de Instagram, Arcángel, cuyo nombre real es Austin Santos, lanzó un contundente mensaje hacia Anuel: “¡Paga pensión! Sé buen padre antes de querer ser bandido”. El intérprete de "Me prefieres a mí" no solo criticó la falta de responsabilidad de Anuel, sino que también hizo hincapié en que un verdadero “gangster” se caracteriza por cuidar de su familia. “Ser atento y responsable con tus hijos, eso sí es de gangster, eso sí te hace real hasta la muerte. ¡Analfabeta!”, añadió.

Estas declaraciones de Arcángel llegaron después de que Yailin La Más Viral acusara públicamente a Anuel AA de no cumplir con la manutención de su hija y de obstaculizar sus planes para que la pequeña pueda salir de República Dominicana. La dominicana, visiblemente molesta, publicó varios mensajes en sus redes sociales dirigiéndose a su exmarido: “Mucha cadena y mucha vaina ¿y la manutención de tu hija para cuándo? ¡Qué vergüenza!”. También denunció que, por la falta de colaboración de Anuel, no ha podido viajar con su hija Cattleya: “Por hacer las cosas como a ti se te dé tu gana, mi hija no ha podido viajar”.

Además de este reclamo, la joven cantante también publicó mensajes íntimos entre la expareja que datan de noviembre. En estos supuestos mensajes, Anuel AA le declara su amor a Yailin mientras espera una hija con Laury Saavedra, quien se encuentra en la recta final de su embarazo.

La intervención de Arcángel en este conflicto no sorprendió, pues su rivalidad con Anuel AA es conocida en el mundo del reguetón. Arcángel le ha dedicado abiertamente mensajes en redes sociales desde hace años, y su guerra personal está marcada por constantes ataques públicos. Este nuevo episodio fue una excusa perfecta para que Arcángel reiterara su desdén hacia Anuel, exponiéndolo nuevamente frente a sus seguidores.

Este conflicto es solo uno más para Anuel AA, quien, además de sus problemas con Yailin y Arcángel, fue blanco de una tiradera por parte de Farruko hace unas semanas.

