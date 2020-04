China asegura que todos los pacientes con coronavirus en la ciudad de Wuhan han sido dados de alta

El gobierno chino informó este domingo que todos los pacientes con coronavirus en Wuhan ya están de alta. Esta es la ciudad donde comenzó el brote de la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo .

Wuhan no ha reportado nuevos casos positivos por coronavirus, aunque las autoridades no han precisado si en la ciudad quedan personas contagiadas con síntomas leves que no necesitan ingresos hospitalarios.

La ciudad de Wuhan fue puesta en cuarentena el 23 de enero de este año por ser el epicentro del brote del nuevo coronavirus que afecta al mundo y provoca la COVID-19.

La ciudad reabrió sus puertas el pasado 8 de abril y paulatinamente va recuperando la economía y su vida cotidiana después de atravesar un duro período de aislamiento y 3.869 muertes, el 84% de las defunciones en China por coronavirus.

China diagnosticó 11 nuevos casos en su territorio en las últimas 24 horas, 5 de los cuales eran viajeros procedentes del extranjero. Los 6 restantes, fueron contagios "locales".

Entre los contagios locales China plantea que tienen activos 5 focos en la provincia nororiental de Heilongjiang. El brote se debe a viajeros procedentes de Rusia lo que obligó al cierre fronterizo. El otro foco fue en la provincia suroriental de Cantón.

Las cifras oficiales indican que en China sólo quedan 801 infectados activos. Sin embargo, continúan detectando enfermos infectados asintomáticos, e informaron 30 nuevos casos en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 1.000 personas.

Mi Feng, portavoz de la Comisión Nacional de Sanidad de China, informó que su país lleva 12 días sin reportar muertes por coronavirus.

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ha infectado a más de 2,8 millones de personas en el mundo. Las muertes por esta causa a escala mundial superan los 204.000 casos.

Los países más afectados son Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía, atendiendo al número de contagios confirmados. Todas estas naciones tienen más de 100.000 casos confirmados y han superado los datos de las estadísticas oficiales chinas, con creces.

En Cuba se diagnosticó el primer caso de coronavirus el 11 de marzo del 2020 y hasta la actualidad se reportan más de 1300 infectados y más de 50 muertes por esta enfermedad.