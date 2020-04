Cuba aumenta represión contra periodistas independientes en tiempos del coronavirus

El régimen cubano no ha desistido en sus acciones contra los periodistas independientes en el país y, aun en el contexto del nuevo coronavirus, aumenta la represión contra ellos.

La víspera, el periodista de CubaNet Enrique Díaz, fue arrestado en su casa en La Habana, luego de que oficiales del régimen comunista cubano realizaran un registro en su vivienda.

Lismeirys Quintana Ávila, esposa del periodista, aseguró que los oficiales del Ministerio del Interior irrumpieron en su vivienda acusando al periodista de supuesta actividad ilícita. Después del registro, se lo llevaron detenido, según relató a CubaNet.

Aproximadamente una hora después, Vladimir Turró fue arrestado cuando intentaba entrevistar a la esposa de Díaz para indagar sobre la detención.

“Apenas unos minutos después de llegar a la vivienda de Enrique apareció nuevamente el aparatoso operativo con una orden de registro. Me detuvieron, me introdujeron dentro de un auto patrullero y me encerraron herméticamente hasta que terminaron de registrar su casa”, detalló.

“Aquello fue tremendo, había como cinco patrullas de la policía, dos Ladas con chapa particular, un auto moderno y más de diez motos. Parecía que se trataba de un capo de la droga”, denunció Turró.

Horas antes de que se produjeran el registro y la detención, Enrique Díaz había compartido en las redes sociales un material en el que se denunciaba la crítica situación de varios residentes de un solar habanero, a causa de la tupición por aguas albañales.

El viernes último, un oficial de la Policía visitó al periodista de Diario de Cuba Waldo Fernández Cuenca en su domicilio en La Habana para advertirle que forma parte del “potencial delictivo” de la zona.

“Me dijo que yo no trabajo, que tengo que ponerme a trabajar”, denunció el periodista al mismo medio. “Dijo que me iba a seguir visitando porque soy potencial delictivo, que me va a dar seguimiento”, añadió.

El reportero le recordó al oficial que él sí trabaja como periodista, a lo cual el policía aseguró que su trabajo era ilegal. Con anterioridad, Fernández había contado de su encuentro con otro agente de la policía política.

“Hablamos de muchas cosas, pero dijo que mi trabajo es una labor enemiga, que siempre van a estar sobre mí, que van a seguir 'conversando' conmigo y con mi familia”, dijo entonces.

Otros de los citados e interrogados han sido los reporteros Yoe Suárez y Camila Acosta, colaboradores regulares de Diario de Cuba y Cubanet, respectivamente. La última incluso fue víctima del Decreto Ley 370, una herramienta legal del régimen para sancionar y regular, en esencia, la libertad de expresión dentro de la isla.

Dicho decreto se traduce en la imposición de multas de 3000 pesos cubanos que ya se han aplicado a varios periodistas independientes por los contenidos que publican en sus cuentas personales de redes sociales, que, según la regulación, atentan contra la “moral” y las “buenas costumbres” de la sociedad cubana.

Las autoridades cubanas en la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) registraron 52 nuevos casos de coronavirus en la isla, por lo que actualmente el acumulado de personas infectadas asciende a 1337 desde que fuese detectado el primer paciente en el país. Además, se cuentan 51 fallecidos en Cuba por la COVID-19.

Dentro del territorio, La Habana tiene el 55,7% de los casos confirmados durante las últimas 24 horas. La capital cubana anota 518 contagios, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

El uruguayo Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó a comienzos del presente mes, que el régimen cubano estaba aprovechando la crisis generada por el coronavirus con el fin de hostigar a periodistas independientes en la Isla.

“A río revuelto, ganancia de pescadores: en #Cuba autoridades utilizan la Covid-19 para intimidar a periodistas que trabajan para medios cubanos independientes como Diario de Cuba”, expuso Lanza en Twitter.