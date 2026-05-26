Cubanoamericano dona en Miami un auto a Sissy Abascal en reconocimiento a su lucha por la libertad de Cuba

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Juan Carlos Fernández, propietario de Ferco Motors en Miami, donó un automóvil a Sissy Abascal, exprisionera política cubana e integrante de las Damas de Blanco, en un gesto de solidaridad con quienes han pagado con años de cárcel su lucha por la libertad de Cuba.
El activista José Daniel Ferrer difundió la noticia en redes sociales con palabras de agradecimiento: «Juan Carlos Fernández, de Ferco Motors, sigue demostrando con hechos que es un cubano de noble corazón: Acaba de obsequiar un auto a Sissy Abascal, exprisionera política y heroína de las Damas de Blanco y de Cuba. Gracias hermano por tu generosidad y solidaridad con quienes sufren por luchar por la libertad de nuestra patria».
Sissi Abascal Zamora, de 27 años, es considerada la Dama de Blanco más joven de Cuba.
Fue condenada a seis años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, Matanzas, las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.
Su caso fue incorporado a la campaña «Injustamente Detenida» del Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de 2025.
Sissi Abascal llegó a Miami el 14 de mayo junto a su madre, Annia Zamora, también vinculada al movimiento, tras obtener una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado.
Su salida de Cuba fue catalogada como una «libertad condicionada al exilio», no como una excarcelación plena dentro de la Isla.
La donación del vehículo se produce apenas días después de su arribo a suelo estadounidense, cuando Abascal comienza a reconstruir su vida en el exilio tras años de prisión.
Este no es el primer gesto de Fernández y Ferco Motors hacia exprisioneros políticos cubanos recién llegados a Miami.
En diciembre de 2025, Fernández ya había donado un Chrysler 2015 a José Daniel Ferrer, destacado activista cubano, quien agradeció públicamente el gesto describiéndolo como la ayuda de un «buen cubano» para que él y su familia pudieran moverse en su nueva vida en Estados Unidos.
La donación a Abascal sigue ese mismo patrón de apoyo concreto y material a figuras del activismo cubano que llegan al exilio después de soportar la represión del régimen.
Las Damas de Blanco es un movimiento opositor cubano integrado principalmente por familiares de presos políticos, convertido en símbolo de resistencia pacífica frente a la dictadura.
Según la organización Prisoners Defenders, en abril de 2026 Cuba contaba con 1,260 presos políticos, cifra que refleja la magnitud de la represión que el régimen ejerce contra quienes se atreven a disentir.
Preguntas frecuentes sobre la donación de un auto a Sissi Abascal y la situación política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Sissi Abascal y por qué fue encarcelada en Cuba?
Sissi Abascal es una activista cubana y miembro de las Damas de Blanco, conocida por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Matanzas, Cuba. Fue condenada a seis años de prisión por desacato, atentado y desórdenes públicos, pero su caso ha sido catalogado como una detención injusta por defensores de derechos humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
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¿Por qué se le donó un automóvil a Sissi Abascal en Miami?
El empresario cubanoamericano Juan Carlos Fernández, propietario de Ferco Motors, donó un automóvil a Sissi Abascal en reconocimiento a su lucha por la libertad de Cuba y como gesto de apoyo en su nueva vida en el exilio en Estados Unidos. Este tipo de donaciones se han realizado anteriormente para otros exprisioneros políticos cubanos que llegan a Miami.
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¿Qué significa "libertad condicionada al exilio" en el caso de Sissi Abascal?
La "libertad condicionada al exilio" es un mecanismo utilizado por el régimen cubano para liberar a opositores políticos de la prisión bajo la condición de que abandonen el país. En el caso de Sissi Abascal, su salida de la cárcel no fue el resultado de un indulto total, sino una medida para que abandonara Cuba, permitiéndole así recibir atención médica en el extranjero.
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¿Cuál es el impacto de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba?
Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron las mayores manifestaciones populares en la isla en décadas. Miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el régimen en demanda de libertades y mejores condiciones de vida. La respuesta del gobierno cubano fue una fuerte represión, con detenciones masivas de manifestantes y activistas, lo que ha incrementado la cifra de presos políticos en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.