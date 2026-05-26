Cubanoamericano dona en Miami un auto a Sissy Abascal en reconocimiento a su lucha por la libertad de Cuba

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Juan Carlos Fernández, propietario de Ferco Motors en Miami, donó un automóvil a Sissy Abascal, exprisionera política cubana e integrante de las Damas de Blanco, en un gesto de solidaridad con quienes han pagado con años de cárcel su lucha por la libertad de Cuba.

El activista José Daniel Ferrer difundió la noticia en redes sociales con palabras de agradecimiento: «Juan Carlos Fernández, de Ferco Motors, sigue demostrando con hechos que es un cubano de noble corazón: Acaba de obsequiar un auto a Sissy Abascal, exprisionera política y heroína de las Damas de Blanco y de Cuba. Gracias hermano por tu generosidad y solidaridad con quienes sufren por luchar por la libertad de nuestra patria».

Sissi Abascal Zamora, de 27 años, es considerada la Dama de Blanco más joven de Cuba.

Fue condenada a seis años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, Matanzas, las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.

Su caso fue incorporado a la campaña «Injustamente Detenida» del Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de 2025.

Sissi Abascal llegó a Miami el 14 de mayo junto a su madre, Annia Zamora, también vinculada al movimiento, tras obtener una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado.

Su salida de Cuba fue catalogada como una «libertad condicionada al exilio», no como una excarcelación plena dentro de la Isla.

La donación del vehículo se produce apenas días después de su arribo a suelo estadounidense, cuando Abascal comienza a reconstruir su vida en el exilio tras años de prisión.

Este no es el primer gesto de Fernández y Ferco Motors hacia exprisioneros políticos cubanos recién llegados a Miami.

En diciembre de 2025, Fernández ya había donado un Chrysler 2015 a José Daniel Ferrer, destacado activista cubano, quien agradeció públicamente el gesto describiéndolo como la ayuda de un «buen cubano» para que él y su familia pudieran moverse en su nueva vida en Estados Unidos.

La donación a Abascal sigue ese mismo patrón de apoyo concreto y material a figuras del activismo cubano que llegan al exilio después de soportar la represión del régimen.

Las Damas de Blanco es un movimiento opositor cubano integrado principalmente por familiares de presos políticos, convertido en símbolo de resistencia pacífica frente a la dictadura.

Según la organización Prisoners Defenders, en abril de 2026 Cuba contaba con 1,260 presos políticos, cifra que refleja la magnitud de la represión que el régimen ejerce contra quienes se atreven a disentir.