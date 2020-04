Susana Pérez dedica hermosa felicitación a su hijo Roberto San Martín: "Sin el verde de tu mirada nada tiene sentido"

La popular actriz cubana Susana Pérez dedicó una hermosa felicitación a su hijo, el también actor Roberto San Martín, que está cumpliendo 44 años este domingo 26 de abril.

Susana acompañó su post, que ya se ha llenado de mensajes de felicitación para su hijo, con una foto en la que ambos aparecen elegantes y sonrientes.

"Hace 44 años llegaste berreando, con unos pies y unos huevos enormes que fue lo que más me llamó la atención. Los pies te han servido para andar el mundo y los huevos para vivir tu vida como has querido y no tener miedo o tenerlo pero seguir pa’lante", escribió la actriz.

"Yo vivo orgullosa de ti y sin el verde de tu mirada nada tiene sentido. Te amo Roberto San Martin y te felicito en tu cumpleaños", finalizó.

Susana y Roberto tienen una una maravillosa relación. Ambos son actores queridos y respetados entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla y son artistas comprometidos con un cambio democrático en Cuba.

A principios de marzo, el coprotagonista de Habana Blues compartió una foto junto a su madre y la acompañó de un emotivo mensaje: "Ella es una guerrera, es una valiente, es consecuente y es mi madre. Por eso la quiero, respeto y admiro".

Susana y Roberto también comparten el programa La Familia Pérez, que junto a la esposa del actor, Alicia, y sus dos hijas, cuenta con humor las peripecias de la familia.