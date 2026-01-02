Susana Pérez: "Yo también fui feliz en Cuba"

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Susana Pérez compartió un mensaje en Facebook que ha despertado numerosas reacciones, al reflexionar sobre su vida en Cuba y sumarse, de manera indirecta, a la polémica desatada por las declaraciones del humorista Geonel Martín “Gustavito”.

En un comentario en la publicación del actor Ulises Toirac —quien había salido en defensa de Gustavito tras las críticas recibidas por decir que “fue feliz en Cuba”—, Pérez escribió:

“Yo también fui feliz en Cuba, hice mi carrera y me gané el amor de 11 millones de cubanos, tuve amigos, tuve a toda mi familia, hasta que dejé de ser feliz y decidí, como siempre digo, dar el portazo de Nora. Negar eso es negarse a sí mismo.”

Comentario a post en Facebook de Ulises Toirac

El comentario de la intérprete, radicada en Estados Unidos desde hace años, generó apoyo y reconocimiento entre sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad y el tono conciliador de sus palabras. Otros usuarios aplaudieron su capacidad de reconocer los momentos positivos vividos en la isla sin perder una visión crítica sobre las razones que la llevaron a marcharse.

La controversia se originó después de una reciente entrevista de Geonel Martín, en la que el humorista confesó que “en Cuba era más feliz”. Sus palabras provocaron reacciones encontradas en redes sociales, entre quienes lo acusaron de idealizar su vida en la isla y quienes defendieron su derecho a expresar una experiencia personal.

Ante la polémica, el comediante publicó un video aclaratorio y defendió su derecho a opinar libremente sobre su vida en Cuba y en Estados Unidos, asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Claro que fui feliz en Cuba. ¿Quién no fue feliz en Cuba? Pero vine para Estados Unidos para ser más feliz todavía, para ser más libre”, dijo entonces.

Ulises Toirac intervino posteriormente con una reflexión en su perfil de Facebook, donde pidió respeto hacia las distintas experiencias personales y alertó sobre la intolerancia en el debate público: “Nunca podremos alcanzar una sociedad que sirva a los intereses de una mayoría si no toleramos el pensamiento del otro”. Fue en esa publicación donde Susana Pérez intervino con su comentario, aportando una mirada íntima y honesta sobre su pasado en la isla.

Con su mensaje, Susana Pérez aportó una mirada más humana al tema, recordando que muchos artistas cubanos fueron felices en la isla mientras desarrollaban su carrera, pero que las condiciones sociales y políticas los llevaron a buscar otros caminos.

La actriz, recordada por sus papeles en clásicos de la televisión cubana, ha mantenido una postura crítica hacia el régimen de La Habana, pero al mismo tiempo ha defendido el valor de reconocer las raíces y los afectos que marcaron su vida en Cuba.