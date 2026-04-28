Susana Pérez desempolva fotos de sus 16: «90 libras de huesos y toda la ilusión de una vida que todavía no conocía»

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Susana Pérez compartió en sus redes sociales fotografías de cuando tenía 16 años acompañadas de una reflexión que emocionó a sus seguidores, pero no solo por las palabras en sí, sino también por la belleza que ya deslumbraba en ella desde adolescente.

«Esta soy yo con 16 años, 90 libras de huesos y toda la ilusión de una vida que todavía no conocía… ahí lo dejo», compartió la artista en Instagram junto a las instantáneas.

Las imágenes corresponden a alrededor de 1968, cuando la actriz nacida en La Habana, apenas comenzaba a descubrir el mundo que la convertiría décadas después en uno de los rostros más queridos de la pantalla cubana.

La publicación desató una avalancha de cariño en los comentarios. «Bellísima siempre», escribió un seguidor. Otro añadió: «Bella siempre, talentosa, educada, fuertes principios, Dios te bendiga siempre». Una tercera voz resumió el sentir general: «Siempre bella en todas tus etapas».

No es la primera vez que la actriz recurre a su archivo personal para conectar con su comunidad. Hace más de cuatro décadas debutaba como protagonista en la televisión cubana, fascinando a una generación entera de espectadores con su talento y presencia.

Entre sus trabajos más recordados figuran telenovelas como Sol de Batey (1985), considerada una de las más populares de todos los tiempos en Cuba, y Las impuras (1984), además de adaptaciones televisivas de clásicos como El rojo y el negro, Teresa Raquin y Cumbres borrascosas.

Su trayectoria no estuvo exenta de roces con el poder. La película Techo de vidrio (1981) fue censurada por el régimen, un episodio que la actriz ha recordado públicamente en más de una ocasión.

Desde 2008 reside en Miami, donde mantiene una presencia activa en redes sociales y en el teatro.

La actriz tiene el hábito de compartir imágenes de su pasado con sus seguidores. En una ocasión anterior publicó una foto antigua junto a su hijo Roberto San Martín cuando era niño, que también generó una ola de nostalgia entre quienes la siguen.

A sus casi 74 años, la actriz sigue conquistando a quienes la admiran con la misma naturalidad de siempre. Como resumió uno de sus seguidores ante las fotos de los 16: «Bella en todos los tiempos».