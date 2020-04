Estudiantes jamaiquinos de medicina en Cuba denuncian falta de alimentos

Unos 40 estudiantes de medicina jamaicanos en Cuba denunciaron que la pandemia del coronavirus agrava aún más la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad en el país.

"Nos estamos quedando sin comida... Los ciudadanos cubanos obtienen algunas cosas gratis al usar un folleto (libreta de abastecimiento) cuando van de compras, pero eso no se aplica a nosotros. No podemos obtener arroz, pan, huevos, harina, papas irlandesas y esas cosas a menos que tengan exceso", dijo un estudiante bajo anonimato al medio jamaiquino The Gleaner.

Los estudiantes y sus familiares piden al primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, volver a su país porque en Cuba no hay condiciones para vivir. Las fronteras de Jamaica están cerradas desde el 24 de marzo y hasta el 31 de mayo para evitar mayor contagio de coronavirus.

Según su testimonio, han vivido "altos niveles de discriminación por parte de los residentes y empleados de las tiendas de comestibles que les impiden comprar suministros", agrega el citado medio.

“Lo peor es que estarás en una fila y solo escucharás que todo está hecho. Estamos viviendo de la comida que trajimos aquí desde Jamaica antes de la pandemia, y ahora tenemos cantidades muy limitadas ... ", aseguró el afectado.

Sobre las clases señaló que están suspendidas desde el 22 de marzo y no hay formación en línea que serían muy costosas por el alto precio de Internet en Cuba, fuera del parque Wi-Fi.

Además, los cajeros de los bancos casi nunca tienen dinero disponibles, aunque sus padres les envíen dinero. "No puedo dormir sabiendo que mi hija, que está entre otras, está encerrada fuera de su país y necesita ayuda. No pueden obtener alimentos y la sanitización necesaria. Ellos necesitan ayuda", dijo uno de ellos a The Gleaner.

Estos jamaiquinos esperan regresar pronto a su país porque estudiantes que estaban en otros países fueron devueltos la semana pasada.

Al respecto, la directora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Delona Flemming, señaló al citado medio que la Embajadora de Jamaica en Cuba, Kathryn Phipps, brinda asistencia.

En Jamaica hay 350 casos confirmados de coronavirus y 35 personas perdieron su vida por la COVID-19, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

En Cuba las personas enfermas de la COVID-19 son 1.369, de las cuales se recuperaron 501 y lamentablemente fallecieron 54, según los datos publicados este domingo por el Ministerio de Salud Pública.