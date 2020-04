We Are One: A Global Film Festival durará 10 días | Foto © We Are One: A Global Film Festival

Principales festivales de cine del mundo se unen para transmitir películas gratis en YouTube

0 shares - - 27/04/2020 - 3:01pm - Hace 5 mins LOS ÁNGELES, 27 abr (Reuters) - Más de 20 festivales de cine de todo el mundo se unieron para transmitir películas gratis en YouTube después de que la pandemia del coronavirus cerrara los cines y provocara la cancelación de los eventos anuales en Cannes y Nueva York. El evento de 10 días "We Are One: A Global Film Festival" presentará contenido seleccionado por los festivales de Berlín, Cannes, Venecia, Sundance, Toronto y Tribeca, entre otros, a partir del 29 de mayo, dijeron el lunes en un comunicado los organizadores de Tribeca Enterprises y YouTube. El festival presentará películas, documentales, música, comedias y conversaciones. No se anunciaron detalles de la programación, pero es improbable que se incluyan películas importantes que usualmente se lanzan en estos eventos. La cancelación del Festival de Cine de Cannes en mayo en Francia y la incertidumbre sobre los eventos de Venecia y Toronto en septiembre por el brote de coronavirus les ha quitado a los cineastas y a los estudios de cine una ventana crucial para promocionar sus nuevas películas al público y a los medios. Los organizadores del Festival de Cine de Cannes dijeron el lunes que estaban orgullosos de unirse al evento de YouTube "para destacar películas y talentos verdaderamente extraordinarios, que permitan a las audiencias experimentar tanto los matices de la narración de historias de todo el mundo como las personalidades artísticas de cada festival". Jane Rosenthal, cofundadora del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, que también debió cancelarse, dijo que la idea era inspirar y unir a las personas a través de las fronteras durante la pandemia. "Todo el mundo necesita sanación en este momento", dijo Rosenthal en un comunicado. Otros festivales que participan incluyen los de Jerusalén, Mumbái, Sarajevo, Sídney, Tokio y Londres. Si bien el festival se transmitirá gratis, se pedirá a los espectadores que donen al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Lucila Sigal. Archivado en:

