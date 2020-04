Nueva opción para registrarse en línea si no has recibido el dinero de la ayuda del Gobierno de EE.UU por el coronavirus

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) informó de una nueva opción para registrarse en línea a aquellos que todavía no han recibido el dinero de la ayuda del Gobierno de Estados Unidos por el coronavirus.

“Una función en línea del IRS está diseñada para que las personas con bajos ingresos se inscriban para obtener un Pago de Impacto Económico; Se insta a los estadounidenses sin hogar a utilizar esta herramienta gratuita”, explica el servicio en redes sociales.

El IRS advierte que si da error al ingresar, el usuario entre otra vez para verificar el pago por coronavirus o rectificar los datos.

En total, el servicio tiene previsto enviar 150 millones de 'cheques' de $1,200 para individuos, $2,400 a los matrimonios y $500 por cada niño o adolescente de 16 años o menos. Al 17 de abril habían sido entregados 88.1 millones de pagos por un monto cercano a los $158,000 millones.

De igual modo, se prepara el envío de los restantes 62 millones de cheques de ayuda anunciados por el gobierno.

Las mejoras a la herramienta "Obtener mi pago" (Get My Payment) fueron anunciadas este lunes y ofrecen una experiencia mejorada y más fluida para que las personas elegibles en el país reciban pagos de impacto económico.

Muchos contribuyentes habían declarado que enfrentaban dificultades para recabar o suministrar la información sobre su cheque o depósito. La herramienta en línea se estrenó el 15 de abril. Ahora los cambios adicionales ayudarán a millones de contribuyentes con información nueva o ampliada y acceso para agregar datos de depósito directo.

"Actualizamos "Get My Payment" con nuevas capacidades que no existían durante ningún programa similar de ayuda, incluida la capacidad de recibir información de depósito directo que acelera los pagos a millones de personas," dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS, según Telemundo.

“Instamos a las personas que aún no han recibido una fecha de pago a que visiten "Get My Payment" nuevamente para obtener la información más reciente. Los equipos del IRS trabajaron largas horas para activar "Get My Payment" en un tiempo récord, y continuaremos haciendo mejoras para ayudar a los estadounidenses”, expuso.

“Se enviarán más de 150 millones de pagos y millones de personas que generalmente no presentan una declaración de impuestos son elegibles para recibir estos pagos”, precisó el IRS en un comunicado.

Los 'cheques' serán enviados de forma automática en los siguientes casos: a las personas que declararon impuestos en 2018 o 2019, a los que reciben la jubilación del Seguro Social, son sobrevivientes de un beneficiario u obtienen la ayuda por discapacidad (Social Security Disability Insurance).

También los recibirán automáticamente quienes acogen beneficios del retiro ferroviario, del Seguro Suplementario ( Supplemental Security Income), además de por ser veterano y no presentar una declaración de impuestos en los últimos dos años.

Para quien no haya presentado su declaración del 2019, el IRS recurrirá entonces la de 2018. Si el solicitante está obligado a presentar una declaración de impuestos y no lo hizo ni en 2018 ni en 2019, debe presentar una para el 2019 lo antes posible e incluir la información para que puedan realizar un depósito directo, de acuerdo con el servicio tributario.

La ayuda económica no llegará a quienes perciben ingresos de más de 99.000 dólares al año de forma individual o 198.000 en pareja

Estados Unidos es, por amplio margen, el país más afectado por la pandemia del coronavirus en el mundo, al reportar 985.374 contagios y casi 56.000 fallecidos por el brote originado en la ciudad china de Wuhan.

Son 4 veces más infectados que los que reporta España, el segundo país con mayor acumulado de casos (229.422), y se aproxima a una tercera parte de los contagios globales, que ya ascienden a 3 millones 34 mil 801.

La nación norteamericana suma más de 22 millones de desempleados que han pedido beneficios económicos ante la crisis por el coronavirus.

El valor del petróleo en el país ha descendido hasta alcanzar niveles históricos, mientras el gobierno y los estados apuestan por una reapertura económica gradualmente.

“Estamos lidiando con escalas de actividad en declive que nadie ha visto antes. El potencial golpe al PIB en el segundo trimestre probablemente superará con creces lo que vimos en el peor momento de la crisis financiera”, aseguró Robert Lind, economista de Capital Group.