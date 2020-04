Prolongan a 28 días cuarentena en zonas de Holguín para contener el coronavirus

Las autoridades cubana decidieron ayer alargar a dos ciclos (un total de 28 días) la cuarentena en varios sitios de la provincia de Holguín, para evitar la propagación del coronavirus en la provincia.

La medida incluirá los repartos ya declarados en estricto confinamiento y otros que puedan sumarse a esta medida de control y prevención durante los próximos días, aseguró el diario local ¡Ahora!.



Según señaló Yanelis Calviño Vega, jefa del Puesto de Dirección de Salud, durante su habitual conferencia de prensa, en las últimas 24 horas la provincia no reportó nuevos casos positivos a la COVID-19, hecho muy favorable, sobre todo, para municipios como Gibara y Holguín donde se han detectado casos de transmisión local limitada.



Los médicos de la provincia, se informó, han enviado cerca de 260 muestras al laboratorio del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí, en La Habana, y ya hay 150 muestras en el de Santiago de Cuba. En los últimos dos días se analizaron más de 400 muestras de la provincia y solo dieron positivos dos casos en Banes, anunciados ayer.



La doctora enfatizó que, sin esperar los resultados de las pruebas, "a los pacientes sospechosos con síntomas de la enfermedad se les pone tratamiento, al igual que a los asintomáticos que resulten positivos". No precisó, sin embargo a qué tipo de tratamiento se refería, si bien se alabó su efectividad y se precisó que "los protocolos son revisados y adecuados a los avances que, en materia de COVID-19, se registran en la Organización Mundial de la Salud"

La doctora aclaró, además, que aun cuando existe la pandemia, ello no significa que todas las personas fallezcan producto de esta enfermedad. "Siempre hay pacientes graves por otras patologías y no podemos asociarlos todos a la COVID-19 sin confirmación alguna".



No obstante, a cualquier paciente que fallezca en los hospitales y exista sospecha por presentar falta de aire u otra patología relacionada al nuevo coronavirus se analiza el caso y se toma muestra para descartar la presencia de la enfermedad, aseguró.



Hasta el momento, en los centros de aislamiento se la provincia se han atendido cerca de 3 mil personas.



También trascendió que Holguín recibió este domingo 2 mil dispositivos para la toma de muestras de PCR.



Calviño Vega exhortó a la población a confiar en los médicos de Holguín que, según dijo, poseen una excelente preparación para enfrentar esta pandemia y solicitó también la colaboración de todos los holguineros para frenar la epidemia en el territorio.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó este lunes 20 nuevos casos de coronavirus en la isla. En total suman ya 1.389 personas enfermas, de las cuales se recuperaron 525 y fallecieron 56.