Cubanos en Rusia revelan trama de inmigración irregular y explotación laboral

Varios cubanos en Rusia revelaron al diario español El País la trama de inmigración irregular y explotación laboral a la que son sometidos en esa nación. Algunos ahora se están viendo sin fuente de ingreso por la pandemia del coronavirus.

Josué Pérez contó a la citada fuente que pagó 2.000 dólares en enero, cuando salió de La Habana rumbo a Moscú, por los trámites y un empleo en Moscú. Sin embargo, ahora vive en un piso pequeño con otros nueve cubanos y se quedó sin trabajo en la construcción porque las obras están paralizadas por la enfermedad.

"Vine a Rusia a buscar una vida mejor y al final me van a tener que mandar dinero de Cuba", dijo Pérez a El País. Como él otros cubanos pagaron desde 1.500 hasta 5.000 e incluso 7.000 por los trámites que les prometían terminar en España o Italia.

Esta situación fue denunciada hace unos días de manera pública por el cubano Pedro Josue Rodríguez Diaz en el grupo de Facebook Cubanos en Moscú. En esa red social pidió a todos los nacionales exigir a la embajada de Cuba en Rusia que les encuentre una solución a quienes sufren hambre, desempleo y explotación laboral en ese país.

Captura de pantalla de mensaje en Facebook.

"Muchos como yo no tenemos a dónde dirigirnos y qué comer. Por favor, que alguien se pronuncie o van a morir muchos cubanos pudiendo ser salvados", escribió el 21 de abril en ese grupo. Posteriormente agradeció el apoyo de otros cubanos para poder seguir en Rusia.

Rodríguez recibió la ayuda del cubano Pedro Luis García y otros que dan una mano a quienes más lo necesitan en estos tiempos de coronavirus en Rusia, el octavo país con más casos confirmados, 99.399, y 972 fallecidos por la COVID-19, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

"Soy voluntario y, aunque hoy siempre lo he hecho de forma anónima, ¡comparto estas fotos contigo! No importa en qué religión creas, lo importante es estar unido", expresó García desde Moscú en Facebook.

Los cubanos, las nuevas víctimas del trabajo precario en Rusia

Los cubanos pueden visitar Rusia sin necesidad de visado durante 90 días, sin embargo, solo es para turismo por lo que los trabajos son ilegales. Algunos cuentan que llevan meses trabajando 12 horas diarias en la construcción por apenas 300 euros al mes (unos 325 dólares) porque su intermediario se queda con parte de su salario.

"Te dicen que las plazas de trabajo se compran y que luego ya vas cobrando mes a mes", explicó Yunior Castro, de la Isla de la Juventud. Los cubanos pagan al intermediario unos 3.000 rublos (alrededor de 40 dólares) para acceder a una plaza y si se ausentan deben pagar esa misma cifra cada día. Además, muchas veces el primer mes es de prueba y no reciben salario alguno, detalla el citado medio.

El abogado cubano Williams Herrera, explicó que "ese sistema se ha utilizado desde hace mucho con ciudadanos de Asia Central, como Kirguistán, Tayikistán o Uzbekistán; ahora enrolan a cubanos porque son más vulnerables, no saben ruso, no conocen el sistema y tienen menos redes de apoyo. Muchos aspiran a quedarse con la esperanza o la promesa vacía de que tarde o temprano se podrán regularizar. Otros, tratan de recabar el dinero que les falta para pagar los supuestos documentos para viajar a Europa; algunos consiguen salir a Serbia y ahí se quedan, esperando".

El cónsul de Cuba en Moscú, Eduardo Escandell, comunicó a El País que han ayudado a los pocos cubanos que denunciaron esa explotación laboral.

La llegada del coronavirus frustró los planes de muchos otros cubanos que llegaron a Rusia para trabajar un tiempo y volver a la isla con productos para vender. El cónsul Escandell señaló que intentan saber cuántos cubanos están varados en ese país por el coronavirus para planificar un vuelo de retorno con el gobierno ruso.

En esa situación se encuentra Ignacio Cabrera, quien compartió su inquietud en Facebook. "Vine por un mes de visita y no puedo estar aquí cinco. El dinero no es eterno y ya se me esta acabando", escribió este cubano quien espera un vuelo humanitario para regresar a la isla.

Esta semana el Ministerio de Relaciones comunicó que solo más de 2.000 cubanos pudieron regresar a la isla después del cierre de fronteras. Según fuentes del Ministerio del Interior, a principios de abril los nacionales varados en otros países eran 478.466.