Karol G lanza el videoclip "La vida continuó" con el dúo brasileño Simone y Simaria

¡Karol G está de estreno! Un año después del lanzamiento de la canción, la colombiana ha presentado de la mano del dúo brasileño Simone y Simaria el videoclip del tema La Vida Continuó, que forma parte del álbum Ocean de la colombiana y está disponible en el canal de Youtube de las hermanas y cantantes.

La balada mezcla el español con el portugués y habla de cómo la vida continúa tras una ruptura amorosa. "Él se fue y que le vaya bien. Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor. Lástima que hoy ya me cambió por otra, y no le importó", canta la de Medellín al principio de la canción.

En el videoclip, dirigido por Marlon Peña, vemos a las tres artistas desenvolverse en un desierto mientras una pareja de bailarines realiza una coreografía.

Esta propuesta visual fue rodada el año pasado en Las Vegas (Estados Unidos), pero no ha sido hasta ahora que ha visto la luz.

La canción que aúna por primera vez a la 'bebesita' y al dúo brasileño en una canción forma parte del álbum Ocean, del que también forman parte temas como Mi Cama, Créeme o Punto G. Además incluye colaboraciones con su novio, Anuel AA, la cubana Danay Suárez, Damian Marley o Yandel, entre otros.

Esta no es el único lanzamiento que de la intérprete en las últimas semanas de cuarentena, el pasado 2 de abril presentó junto a su prometido el tema Follow, un tema que nació durante el encierro y cuyo videoclip fue grabado por ellos mismos en su casa de Miami.

¿Qué te parece el nuevo videoclip de la reguetonera?