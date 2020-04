Así se ven las calles de La Habana en plena pandemia de coronavirus

En un momento en que la pandemia por coronavirus tiene confinada a casi toda la población mundial, La Habana sigue siendo una ciudad donde permanecen las colas y las aglomeraciones de personas.

Sarah Marsh, corresponsal de la agencia Reuters en Cuba, denunció las largas colas a las afueras de tiendas y mercados en la capital cubana. "Aunque los que están en línea todos usan máscaras y en su mayoría mantienen los 1.5 m recomendados, aparte bajo la atenta mirada de la policía", dijo la periodista.

Otro usuario reportó en la red social Twitter que, en plena crisis de coronavirus, había una gran concentración de personas y no precisamente socializando, sino comprando el pollo, el picadillo y la leche de dieta.

Estas imágenes de concentraciones de personas se pueden percibir más en los barrios, donde la gente se ve obligada a salir para buscar de comer. No obstante, en las zonas turísticas donde normalmente confluyen los transeúntes, La Habana es una ciudad fantasma.

Recientemente un dron sobrevoló la capital cubana y pudo captar la ciudad, silenciosa y solitaria. Las imágenes muestran el malecón vacío, sin personas ni automóviles, y La Habana Vieja aparece también sin personas ni coches, con sus plazas y avenidas solitarias.

El gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó a la Policía ante la situación epidemiológica actuar con severidad contra los que desafían las medidas adoptadas para frenar la pandemia y contra quienes no cumplan con el aislamiento.

"Aquí no tiene que haber gente en los parques, ni en las calles, ni gente en ningún lugar. Ya vamos a acabar de actuar contra toda esa gente, y aplicar las multas que llevan", afirmó. "Primero el tratamiento, y si no entienden, aplicar la medida, porque si no vamos a tener gente en las calles, contaminando, y así es muy difícil terminar la propagación".

Hasta el momento, La Habana es la provincia con más casos de coronavirus, teniendo 605 de los 1467 confirmados.

De los los 30 nuevos casos reportados hoy por el Ministero de Salud Pública de Cuba, 25 son de La Habana.