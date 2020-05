Cubano cuenta su "desastrosa" experiencia comprando con TuEnvio

Un cubano contó su "desastrosa" experiencia con TuEnvio, el servicio de CIMEX para comprar comida a través de internet en Cuba con el fin de evitar colas en plena crisis del coronavirus.

Según relató Calixto N. Llanes en la red social Facebook, su primera compra la hizo el día 20 de abril, y le llegó hoy, 12 días después.

Por si fuera poco, la compra le llegó incompleta, y las autoridades de la tienda de Cuatro Caminos le explicaron que sencillamente algunos productos no estaban disponibles en el establecimiento.

La segunda compra que realizó fue cancelada y el dinero le fue reintegrado, "sin decir por qué motivos", explica Llanes.

"Y con estos truenos mi tercera compra, día 28 de abril, está en capilla ardiente", sostuvo.

"En fin no vale la pena, las compras online desde Cuba en tiempos de Covid-19 son una batalla perdida", finalizó.

La pasada semana el Gobierno de Cuba reconoció problemas en las tiendas virtuales habilitadas en en el país ante la crisis del coronavirus y para evitar las aglomeraciones en las colas.

Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior (MINCIN), dijo que "un grupo multidisciplinario de especialistas trabaja constantemente para ir resolviendo los problemas que se detectan" en la plataforma tuenvio.cu, de la corporación Cimex.

El humorista cubano Ulises Toirac también criticó el funcionamiento del sitio. "Si Amazon hubiera empezado así, Jeff Bezos sería pordiosero hoy en día", dijo.

Sobre esta plataforma agregó: "Son lentos, (a veces tan lentos que hacen imposible comprar) no están adecuados a la magnitud de accesos y cuentan con un sistema de gestión engorroso y mal programado. Me baso para decir eso en los largos tiempos de presentación de página (incluso cuando han prescindido de las fotos de los productos lo cual me parece una tomadura de pelo), en que puede que metas algo en "tu carrito" para que luego el sistema te diga que se agotaron las disponibilidades y en que la mayor parte del tiempo los servidores están cerrados para 'poder procesar el volumen de pedidos realizados' y otros muchísimos sinsabores que pasan los compradores de esos sitios".

No obstante, Toirac destacó el esfuerzo de las personas que trabajan con este servicio y reconoció que aunque parte de la población no puede beneficiarse, "sin dudas constituyen un gran alivio para las familias que teniendo gente en el extranjero pueden hacerles las compras".