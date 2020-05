Viral: Mujer en Miami desata su furia contra un auto que paró en el paso peatonal

Una mujer enloqueció en medio de una calle de Miami y desató su furia contra un conductor por haber detenido su carro encima del paso peatonal.

Al poner el semáforo la luz roja, el auto quedó cortando el paso de cebra y la mujer se abalanzó y comenzó a patear el vehículo con toda su fuerza y a gritar desenfrenadamente.

Pero esto no le pareció suficiente y abrió la puerta del conductor y comenzó a forcejear con él.

Cuando ya iba a cambiar la luz, la mujer se retiró, no sin antes gritarle insultos y, lo más alarmante, emitir un grito ensordecedor y cargado de ira desde la acera.

"Ella necesita manejo de la ira urgente, no quiero saber cómo será en su cada. Si reaccionáramos así ante todas las violaciones del tráfico no quedará nadie vivo, ella no tiene la razón", "La verdad es q el chofer no lo hizo bien...pero tu me dirás si esa mujer no tiene un nivel de histeria desmedido..hay gente que está cuarentena los tiene un poquito trastornados", "Qué locura, el conductor se podía haber bajado y darle un puñetazo y ahí se arma la gorda", "No apoyo la violencia ni la actitud del peatón pero el conductor no respetó una norma básica de conducir", son algunas de las opiniones de quienes han visto el video.